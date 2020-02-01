نشست اوپک برای بررسی تاثیر «کرونا» بر بازار نفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه روز جمعه (یازدهم بهمن‌ماه) اعلام کرد که روسیه برای برگزاری پیش از موعد نشست اوپک در ماه فوریه، به‌منظور بررسی آثار ویروس کرونا بر مقدار تقاضای جهانی نفت آماده است.

نواک اظهار کرد که در این باره گفت‌وگوهایی با عربستان سعودی داشته است و کشورهای تولیدکننده نفت برای ارزیابی آثار این ویروس بر شرایط بازارهای جهانی نفت خام و تصمیم‌گیری درباره زمان برگزاری این نشست چند روز وقت لازم دارند.

تحلیلگران اعلام کردند که شیوع ویروس کرونا در چین می‌تواند سبب کاهش تقاضای روزانه بیش از ۲۵۰ هزار بشکه، در سه ماه نخست سال ۲۰۲۰ شود. این در حالی است که قیمت نفت به دلیل عرضه مازاد همچنان روند کاهشی دارد.

صدوهفتادوهشتمین نشست وزیران نفت و انرژی اوپک به‌صورت فوق‌العاده و هشتمین نشست وزارتی مشترک اوپک و غیراوپک طبق برنامه از پیش تعیین شده قرار است پنجم و ششم مارس (۱۵ و ۱۶ اسفندماه) برگزار شود.