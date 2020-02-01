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۱۲ بهمن ۱۳۹۸، ۱۳:۵۵

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

تصویرسازی واقعی از سیستان و بلوچستان اهمیت زیادی دارد

تصویرسازی واقعی از سیستان و بلوچستان اهمیت زیادی دارد

زاهدان- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: تصویرسازی واقعی از سیستان و بلوچستان کاملا مهم است زیرا این استان به عنوان یک منبع انرژی ذخیره برای خیلی از اتفاقات مهم در کشور تعریف می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس صالحی روز شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان منشور رهبری است که بخش اول آن را طی کردیم و در بخش دوم راهی که باید برویم را نشان می‌دهد.

وی گفت: در این منشور به ظرفیت‌های انسانی و مادی، ظرفیت‌ها و فرصت‌های جهانی، تهدیدهای بیرونی و داخلی در حوزه‌های مختلف راهبرد اشاره شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: باید مسیر را با این راهبردها تنظیم کلان و منطقه‌ای کنیم و در این زمینه نیاز به یک سند فرهنگی در مورد سیستان و بلوچستان داریم و طبیعتاً این سند برای تنظیم شدن نیاز به ادبیات نظریه خود دارد.

وی بیان کرد: امسال در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیمایش ملی فرهنگی در کشور نهایی شد که از اولویت‌های مهم است و می‌تواند در تهیه نقشه فرهنگی تأثیرگذار باشد.

صالحی ادامه داد: این نقشه می‌تواند فاصله‌های سیستان و بلوچستان را با میانگین کشوری در حوزه‌های مختلف نشان دهد و به کمک نقشه فرهنگی استان بیاید.

رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور افزود: رابطه‌های محکمی با حوزه‌های فرهنگی در خانواده وجود دارد و در حوزه فرهنگی ادبیات مطالبه‌گری و حمایتی کافی نیست.

وی اظهار داشت: دوست نداریم فضای سیستان و بلوچستان در رسانه‌ها تیره و تار نشان داده شود و سواد رسانه‌ای بویژه در نقاط مرزی از اهمیت زیادی برخوردار است.

کد مطلب 4841227

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