تصویرسازی واقعی از سیستان و بلوچستان اهمیت زیادی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس صالحی روز شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان منشور رهبری است که بخش اول آن را طی کردیم و در بخش دوم راهی که باید برویم را نشان می‌دهد.

وی گفت: در این منشور به ظرفیت‌های انسانی و مادی، ظرفیت‌ها و فرصت‌های جهانی، تهدیدهای بیرونی و داخلی در حوزه‌های مختلف راهبرد اشاره شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: باید مسیر را با این راهبردها تنظیم کلان و منطقه‌ای کنیم و در این زمینه نیاز به یک سند فرهنگی در مورد سیستان و بلوچستان داریم و طبیعتاً این سند برای تنظیم شدن نیاز به ادبیات نظریه خود دارد.

وی بیان کرد: امسال در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیمایش ملی فرهنگی در کشور نهایی شد که از اولویت‌های مهم است و می‌تواند در تهیه نقشه فرهنگی تأثیرگذار باشد.

صالحی ادامه داد: این نقشه می‌تواند فاصله‌های سیستان و بلوچستان را با میانگین کشوری در حوزه‌های مختلف نشان دهد و به کمک نقشه فرهنگی استان بیاید.

رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور افزود: رابطه‌های محکمی با حوزه‌های فرهنگی در خانواده وجود دارد و در حوزه فرهنگی ادبیات مطالبه‌گری و حمایتی کافی نیست.

وی اظهار داشت: دوست نداریم فضای سیستان و بلوچستان در رسانه‌ها تیره و تار نشان داده شود و سواد رسانه‌ای بویژه در نقاط مرزی از اهمیت زیادی برخوردار است.