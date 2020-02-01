به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پردازش سیگنال یک تکنولوژی راهبردی است که به کمک آن نظریه‌های بنیادی، برنامه‌های کاربردی، الگوریتم‌ها، و پیاده‌سازی پردازش و انتقال اطلاعات در فرمت‌های فیزیکی، نمادین و یا انتزاعی را که به عنوان سیگنال شناخته می‌شود را شامل می‌شود. این علم با استفاده از نمایش‌های ریاضی، احتمالی، اکتشافی، زبانشناسی و روش‌هایی برای نمایش مثل مدل کردن، آنالیز، سنتز، اکتشاف، بازیابی و … استفاده می‌کند.

یک شرکت دانش‌بنیان در کشور توانسته به دانش تولید برد پردازشی که می‌تواند بستر سخت‌افزاری را فرهم آورد برسد.

محمدرضا مجیدپور مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان گفت: محصول برد پردازشی SDRP-K۷۶۱، ساخته شده در این شرکت، بستر سخت افزاری پیشرفته و قدرتمندی را ارائه می‌کند.

این فعال فنار ادامه داد: این محصول شامل یک واحد پردازشگر دیجیتال قدرتمند و یک میکسرآنالوگ با کیفیت بسیار بالا است.

وی بیان کرد: واحد میکسر آنالوگ با بکارگیری چیپ AD۹۳۶۱ قادر است به عنوان یک تیونر تمام دو طرفه محدوده فرکانسی ۷۰MHz الی ۶GHz را به صورت Full Duplex پوشش دهد.

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان افزود: برد پردازشی تولید شده این شرکت می‌تواند در سامانه‌های متنوعی همچون فرستنده گیرنده‌های مخابراتی، سامانه‌های راداری، ایجاد یا دریافت سیگنال‌های متنوع مانند، TV Broadcast، Cellular،Wi-Fi، و FM به‌کار گرفته شود.

مجیدپور گفت: این محصول دارای دو کانال ورودی و دو کانال خروجی است، به همراه سخت افزار، کدهای HDL راه‌اندازی بخش AD۹۳۶۱ آماده شده است. با کمک این کدها می‌توان به سادگی تمام تنظیمات تراشه AD۹۳۶۱ را بدون نیاز به PC انجام داد. همچنین این محصول دارای اینترفیس Ethernet ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ و واسط PCIe-۴lane و RS۲۳۲ است.

این فعال فناور درباره محصول دیگر این شرکت با نام Tank Dewatering گفت: هیدروکربن‌ها و فرآورده‌های نفتی ناچارا حاوی مقداری آب هستند که در مخازن ذخیره سازی پالایشگاه‌ها این آب به وسیله لوله‌ای که در نزدیکی کف مخازن قرار داده می‌شود تخلیه می‌شود.

وی ادامه داد: روش تخلیه آب کف مخازن به صورت دستی با باز کردن شیر تخلیه توسط اوپراتور در پالایشگاه‌های کشور انجام می‌گیرد، که این روش می‌تواند با خطاهای انسانی همراه بوده و موجب هدر رفتن هیدروکربن‌ها شود.

به گفته مجیدپور در پالایشگاه‌های کشورهای پیشرفته این روش به صورت ارسال پروب‌هایی به داخل مخزن که در قسمت انتهای آن حسگرهای قرار داده می‌شود انجام می‌گیرد، دو پروب در ارتفاع‌های متفاوت و نزدیک به کف مخزن نصب می‌شود. هنگامی که میزان آب موجود در مخزن از حد معمول افزایش پیدا می‌کند می‌بایست شیر الکترونیکی باز شود و زمانی‌که از غلظت آب کف مخزن کاسته شد مجددا شیر بسته می‌شود که در این روش معایب و مشکلاتی وجود دارد.

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان افزود: در این روش به دلیل اینکه سنسورها در تماس کامل با فرآورده‌ها هستند می‌تواند مشکلات زیادی، از قبیل بالا رفتن استهلاک سنسورها ، دشواری نصب سیستم، توقف روند کار پالایشگاه‌ها در زمان نصب و هزینه‌های بالای تعمیر و نگهداری را به همراه داشته باشد.

این فعال فناور بیان کرد: در دستگاه Tank Dewatering، به‌ دلیل نوع فناوری بکار رفته در آن مشکلات سیستم‌های قبلی را ندارد و هنگام نصب براحتی در مسیر لوله تخلیه نصب می‌شود و باعث توقف روند پالایشگاه نمی‌شود. و به دلیل اینکه حسگرهای آن هیچ تماسی با داخل لوله و فرآورده داخل ندارد هزینه تعمیر و نگهداری زیادی نخواهد داشت.

مجیدپور گفت: این سیستم به صورت اتوماتیک می‌تواند درصد آب و هیدروکربن عبوری از لوله تخلیه مخازن را تشخیص داده و در صورتی که تشخیص دهد هیدروکربن از لوله عبور می‌کند شیر تخلیه را بسته و از هدر رفتن هیدروکربن جلوگیری کند.

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان درباره میزان اشتغال‌زایی صورت گرفته در این شرکت بیان کرد: در حال حاضر به صورت مستقیم ۱۰ نفر در این شرکت مشغول به کار هستند.

وی به مشتریان محصولات این شرکت اشاره کرد و گفت: عموما مشتریان محصولات این شرکت، شرکت‌های نفتی و شرکت‌های مخابراتی هستند.

این فعال فناور گفت: نمونه مشابه برد پردازشی SDRP-K۷۶۱همچنان وارد کشور می‌شود که از محصول تولید شده این شرکت قیمت بالاتری نیز دارد.