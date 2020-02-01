مردمی بودن انقلاب توطئه های دشمنان را خنثی کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علیرضا ادیانی ظهر شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی، اظهار کرد: کار روحانی دعوت به خیر است که بهترین نوع آن نیز عمل است.

وی با بیان اینکه به تعبیر مقام معظم رهبری در هر عرصه و زمینه‌ای که یک عالم مؤثر حضور داشته موفق عمل کردیم، افزود: سرمایه اجتماعی روحانیت مردم هستند لذا باید قدرشناس ملت عزیز و اسلامی ایران باشیم.

رئیس عقیدتی، سیاسی نیروی انتظامی کشور ادامه داد: مردم روحانیت را خصوصاً از زمان پیروزی انقلاب اسلامی به دست امام خمینی (ره) جزو گروه‌های مرجعی دانستند که می‌توانند خواسته‌های خود را در آنها محقق ببینند.

وی با اشاره به اینکه اگر بتوانیم مسیر با مردم بودن و دعوت به خیر را ادامه دهیم یقیناً در همه عرصه‌ها پیروز خواهیم شد، گفت: دشمن علی رغم تمام تبلیغاتی که دارد نمی‌تواند با وجود اتحاد و ارتباط درست با مردم خدشه‌ای بر جامعه و نظام وارد کند.

حجت الاسلام ادیانی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر ساخت نیروی انتظامی تراز انقلاب تاکید فراوانی دارند، عنوان کرد: رسیدن نیروی انتظامی به جایگاه تراز انقلاب بدون هدایت، دستگیری و ارتباط بصیر نیروی انتظامی با علمای دانا میسور نیست.