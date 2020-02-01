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۱۲ بهمن ۱۳۹۸، ۱۴:۴۹

فرماندار شهرستان شهرضا :

حرکت کاروان پیروزی به مناسبت دهه فجر در شهرضا

حرکت کاروان پیروزی به مناسبت دهه فجر در شهرضا

شهرضا - فرماندار شهرستان شهرضا گفت: کاروان نمادین ورود امام خمینی (ره) به کشور، همزمان با ۱۲ بهمن و آغاز جشن های ویژه پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در شهرضا در سطح شهر به حرکت درآمد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر اسدی  ظهر شنبه در امامزاده شاهرضا (ع)، ضمن حرکت کاروان پیروزی به مناسبت دهه فجر اظهار داشت: مسئولان و مردم ولایتمدار در این شهرستان به ساحت مقدس شهدا ادای احترام کردند و با قرائت فاتحه و غبارروبی مزار آنان و نثار گل، یاد و خاطره شهدای انقلاب بویژه شهدای هشت دفاع مقدس را گرامی داشتند.

وی با بیان اینکه همه ما باید پیرو راه شهدا باشیم افزود: استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی سه کلمه و شعار محوری انقلاب اسلامی است.

فرماندار شهرستان شهرضا گفت: ما بعد از ۴۱ سال از انقلاب اسلامی می گذرد هزینه استقلال طلبی خودمون را داریم میدهیم جنگ هشت سال، تحریم ها و … همه بهای استقلال طلبی مردم ایران بوده که مردم خود انتخاب کرده اند.

اسدی تصریح کرد: سردار شهید حاج قاسم سلیمانی جان خود را برای امنیت و اقتدار ایران اسلامی و جبهه مقاومت فدا کرد.

وی اظهار داشت: اینکه ۳۶ انتخابات را در این ۴۱ سال رقم زدیم و امروز برای ۳۷ انتخابات خود را آماده می کنیم.

فرماندار شهرستان شهرضا گفت: همه اینها کارهای بزرگ در سایه وحدت همدلی و همراهی مردم اتفاق افتاده است.

اسدی جشن های دهه فجر انقلاب اسلامی، نمایش وحدت ملی در تبعیت از ولی فقیه و حرکت هماهنگ برای تداوم مسیر انقلاب دانست و افزود: تقویت این وحدت وظیفه همه ما است.

وی جشن های دهه فجر را بسترساز تعمیق وحدت در جامعه دانست و گفت: باید دستاورد های انقلاب را برای نسل جوان تبیین بکینم.

فرماندار شهرستان شهرضا گفت: باید پیام دهه فجر و دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی را برای جوانانی که ذهن آنها مملو از پرسش ها و شبهات است بیان کنیم.

اسدی بر ضرورت حضور و مشارکت حداکثری مردم در برنامه های بزرگداشت دهه فجر انقلاب تاکید کرد و گفت: باید با استفاده از ابزار هنر، پیام ها و محتواهای ارزشمندی را برای جامعه تولید کرده و به ویژه در فضای مجازی گسترش دهیم.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه کشورمان دارای جمعیت جوانی است، باید در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی نسبت به دستاوردهای عظیم و ارزشمند انقلاب اسلامی اهتمام ویژه ای داشته باشیم.

در ادامه ریس آموزش و پرورش شهرضا گفت: زنگ انقلاب در مدارس شهرستان شهرضا نواخته شد.

مصطفی مطهری خاطرنشان کرد: همزمان با آغاز دهه فجر و چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی زنگ انقلاب روز شنبه و در نخستین روز از دهه مبارک فجر در ۲۰۰ مدرسه شهرستان نواخته شد.

وی در این مراسم ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن دهه فجر و تقارن آن با در پیش بودن انتخابات دوم اسفند ماه به عنوان یک رویداد مهم و اساسی، اظهار داشت: انتخابات یک حماسه بزرگ سیاسی و روزی سرنوشت‌ساز برای کشور و منطقه است و همه ما باید با شناخت درست سرنوشت خود را رقم بزنیم.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان شهرضا با اشاره به اقدامات ارزشمند سپاه قدس برای دفاع از کشور و رشادت های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، افزود: ایشان برای دفاع از کشور و اسلام در مرزها با تلاش خود و همتی انقلابی، علیه دشمن ایستاند و مردم را بیدار کردند و امروز راه ایشان ادامه دارد.

مطهری عنوان کرد: آموزش و پرورش به عنوان متولی فرهنگ تعلیم و تربیت در شهرستان وظیفه خود می داند آموزه های انقلاب و اسلام را در قالب برنامه های مختلف به نسل آینده انقلاب منتقل کند.

راس ساعت ۹:۳۳ دقیقه، همزمان با ساعت ورود امام خمینی (ره) زنگ در مدارس شهرضا نواخته شد.

کد مطلب 4841297

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