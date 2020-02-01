راه اندازی مرکز شبیه سازی آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدمهدی صدوقی امروز در مراسم رونمایی از دستگاه شبیه ساز جراحی آب مروارید در محل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: دستگاه شبیه سازی جراحی آب مروارید به همراه دستگاه شبیه ساز تشریح آناتومی دومین دستاورد دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی است که در حوزه شبیه سازی آموزشی برای دانشجویان کاربرد دارد.

وی گفت: دستگاه شبیه ساز جراحی آب مروارید برای دانشجویان و به ویژه دستیاران چشم پزشکی بسیار مفید است و در حال حاضر پس از اینکه افراد گواهی کار با دستگاه شبیه ساز را دریافت کردند می توانند وارد پروسه جراحی شوند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: مرکز شبیه ساز آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای تمامی رشته های جراحی ایجاد می شود. با راه اندازی این مرکز صدمه کمتری به بیماران وارد می شود و دستیاران نیز برای ورود به آموزش جراحی کاملا آماده می شوند.

وی افزود: این شبیه ساز برای کسانی که فارغ التحصیل شده اند نیز کاربرد دارد و می توانند از آن استفاده کنند.

در ادامه این نشست دکتر حسین وطن پور رئیس مرکز دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت نیز با اشاره به ساخت دستگاه شبیه ساز جراحی آب مروارید در کشور گفت: ما در وزارت بهداشت از مراکز تحقیقاتی که بتوانند به حل مشکل جامعه کمک کنند، حمایت می کنیم. ضمن اینکه از محصولاتی رونمایی می کنیم که مشتری اش پیش از این شناسایی شده است.

وی گفت: همکاری میان جراحان و مهندسان در ساخت دستگاه شبیه ساز جراحی آب مروارید در کشور برآورده شدن یکی از آرزوهای دیرینه حوزه سلامت است و همیشه این حسرت را داشتیم که بهترین عملکردها در زمان این همکاری مشترک رقم می خورد و امیدواریم این همکاری برای سایر بخش ها نیز الگو شود.