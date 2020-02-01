یک میلیارد ریال کالای قاچاق در شهرستان گچساران کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد موسوی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این عملیات خودرو به پارکینگ منتقل و کالاهای کشف شده نیز به گمرک تحویل داده شد.

وی بیان داشت: این میزان کالا در دو عملیات کشف شد و مأموران پلیس آگاهی در محور دیلم به گچساران از یک دستگاه خودروی سواری تعداد قابل توجهی لوازم آرایشی و لوازم یدکی خودرو کشف و ضبط کردند.

موسوی افزود: در عملیات دوم نیز مأموران پلیس آگاهی در بازرسی از یک منزل مسکونی در شهرستان گچساران مقادیر قابل توجهی مواد خوراکی قاچاق کشف و ضبط کردند.

وی تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل داده شدند.