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۱۲ بهمن ۱۳۹۸، ۱۵:۰۱

فرمانده انتظامی شهرستان گچساران:

یک میلیارد ریال کالای قاچاق در شهرستان گچساران کشف و ضبط شد

یک میلیارد ریال کالای قاچاق در شهرستان گچساران کشف و ضبط شد

گچساران- فرمانده انتظامی شهرستان گچساران گفت: یک میلیارد ریال کالای قاچاق در شهرستان گچساران کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد موسوی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این عملیات خودرو به پارکینگ منتقل و کالاهای کشف شده نیز به گمرک تحویل داده شد.

وی بیان داشت: این میزان کالا در دو عملیات کشف شد و مأموران پلیس آگاهی در محور دیلم به گچساران از یک دستگاه خودروی سواری تعداد قابل توجهی لوازم آرایشی و لوازم یدکی خودرو کشف و ضبط کردند.

موسوی افزود: در عملیات دوم نیز مأموران پلیس آگاهی در بازرسی از یک منزل مسکونی در شهرستان گچساران مقادیر قابل توجهی مواد خوراکی قاچاق کشف و ضبط کردند.

وی تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل داده شدند.

کد مطلب 4841314

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