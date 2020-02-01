به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام فدراسیون جهانی، سیستم جدید و بهبود یافته رده‌بندی، نسبت به عملکرد تیم‌ها دقیق‌تر است. در رده‌بندی اعلام شده از سوی فدراسیون جهانی، تمام نتایج مسابقات مهم والیبال از اول ژانویه ۲۰۱۹ تاثیر داشته است اما برای گروه‌بندی اعلام شده المپیک از سیستم رده‌بندی قبلی استفاده شده است.

رئیس فدراسیون جهانی والیبال با ابراز رضایت و تمجید از سیستم رده‌بندی جدید گفت: در ۱۸ ماه گذشته زمان زیادی را صرف آزمایش سیستم رتبه‌بندی جدید تیم‌های بزرگسالان کردیم و از این رویکرد خوشحالم، زیرا روشی شفاف و عادلانه برای رده‌بندی تیم‌ها است.

آری گراسا، رئیس فدراسیون جهانی والیبال این سیستم را پیشرفت هیجان انگیز برای والیبال دانست و گفت: در این روش جدید، نتیجه هر ست برای تیم‌ها مهم است.

فدراسیون جهانی والیبال اعلام کرد که در روش جدید رده‌بندی تیم‌ها، در هر مسابقه رسمی بر اساس نمره دو تیم در رده‌بندی جهانی و داده‌های سابقه رقابت دو تیم، الگوریتم احتمالات شش حالته برای مسابقه تعیین می‌شود. سپس نتیجه واقعی مسابقه با نتایج مورد انتظار که قبلا تعیین شده، مقایسه می‌شود.

بنابراین تیمی که در رده‌بندی جهانی امتیاز بیش‌تری دارد، در هر رقابت به عنوان تیم قدرتمندتر محسوب می‌شود و انتظار پیروزی برای آن تیم، بیش‌تر از حریف متصور است.

بر این اساس، اگر یک تیم عملکرد فوق‌العاده و بیش از حد انتظار داشته باشد، این تیم امتیازات بهتری در رده‌بندی جهانی کسب می‌کند. همچنین اگر تیم عملکرد کم‌تر از حد انتظار داشته باشد، امتیازات خود را در رده‌بندی جهانی از دست می‌دهد.

نتیجه مسابقات والیبال در بازی‌های المپیک و انتخابی آن، مسابقات قهرمانی جهان و انتخابی آن، لیگ ملت‌ها، چلنجر کاپ، جام جهانی، مسابقات قهرمانی قاره‌ها و انتخابی آن، در رده‌بندی تیم‌ها در سیستم جدید تاثیر گذار است.

فدراسیون جهانی والیبال معتقد است که سیستم جدید رده‌بندی جهانی باعث می‌شود که هوادارن راحت‌تر بتوانند موفقیت‌های تیم مورد علاقه خود را دنبال کرده و عملکرد آن‌ها را برابر رقبا مقایسه کنند.