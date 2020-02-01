ضرورت ایجاد اشتغال مولد و پایدار در جامعه و پرهیز از مصرف گرایی

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان مرکزی در خمین با بیان اینکه حل مشکل اشتغال به دغدغه تبدیل شده است، اظهار کرد: اشتغال باید به سمت برنامههای خود اشتغالی، سرمایههای مردمی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و… سوق پیدا کند.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: در حال حاضر دولت اجازه اشتغال ویژه را نمیدهد. اینکه انتظار داشته باشیم در این شرایط اشتغالی ایجاد شود، امکان ندارد.
دری نجف آبادی بیان کرد: چین و هند با جمعیت میلیاردی از جمله قدرتهای اقتصادی دنیا محسوب میشوند. کشور هلند سال گذشته ۹۲ میلیارد دلار صادرات داشته است.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: به جای مصرف گرایی و پرداختن به کارهای غیر ضروری، زرق و برق و مبلمان و ساختمان سازی باید به کار و اشتغال ثابت و مولد در کشور پرداخت.
دری نجف آبادی تصریح کرد: برای ایجاد اشتغال مولد و پایدار در کشور بایستی فرهنگ سازی کرد و تحقق این مهم نیازمند نهضت و عزم ملی است.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خاطر نشان کرد: امام راحل دارای ویژگیهایی شاخصی از جمله زمان شناسی، دشمن شناسی و حادثه شناسی بودند و باید از ایشان الگو بگیریم.
دری نجف آبادی تصریح کرد: امام راحل تنها برای خدا، آزادی بشریت از طاغوت و مبارزه با ظلم قیام کردند و ما نیز بایستی همین راه را دنبال کنیم.
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