گلیم بهتر است یا گبه؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تار و پودی که با نخها در هم بافته میشوند و یک اثر هنری ارزشمند چون فرش را به وجود میآورند، از اصلیترین انتخابها برای دکوراسیون منازل است و فرقی هم ندارد که ماشینی باشد یا دستباف چرا که در هر صورت جایگاه ویژه خود را پیدا کرده است.
دنیای فرش بسیار متنوع است و متناسب با هر دکوراسیونی میتوان نمونه دلخواه خود را پیدا کرد و بر خلاف تصور برخی افراد که میگویند گلیم فرش یا فرشهای گبه با طرحهای سنتی مناسب دکوراسیون فانتزی نیست، اما میشود این فرشها را به راحتی با هر دکوراسیونی هماهنگ ساخت.
در ادامه با این دو فرش اصیل و خوش نقش ایرانی بیشتر آشنا خواهید شد.
ویژگیهای فرش گبه
فرش گبه که در گذشته معمولاً توسط زنان بافنده روستایی و عشایر بافته میشد، با الهام گرفتن از جانداران و اشیایی که در اطراف بافنده وجود داشت نقش میگرفت که اولین و مهمترین شناسه این فرشها، طرحهای انتزاعی و سادهای است که زیبایی فرش را دو چندان میکند. رفته رفته با روی کار آمدن فرشهای ماشینی، از آن جایی که استقبال زیادی از فرش گبه میشد کارخانههای فرش بافی، تصمیم به تولید گبه ماشینی گرفتند تا این فرش اصیل ایرانی سریعتر و ارزانتر به دست مشتری برسد که اولین نمونههای آن در شهر کاشان به صورت ماشینی تولید شد.
· این فرش معمولاً در ابعاد کوچک ۲ تا ۶ متری با پرزهای بلند (بیش از یک سانتیمتر) بافته میشود و وزن نسبتاً سنگینی دارد.
· فرش گبه ماشینی کیفیت بالایی دارد چرا که از نخهای پلی پروپیلن و پلی استر برای تهیه آن استفاده میشود و از طرفی قبل از این که این نخها مورد استفاده قرار گیرند هیتست میشوند یعنی طی فرایندی به آن حرارت داده میشود و نخها، مقاومت کافی در برابر ساییدگی، حرارت، رطوبت و نور پیدا میکنند.
· فرشهای گبه عمر بالایی دارند و پرزدهی فرش به طرز قابل توجهی کم است.
· فرش گبه را میتوان به صورت ۵۰۰ و ۷۰۰ شانه در بازار تهیه کرد.
· خرید فرش گبه علاوه بر اینکه برای دکوراسیون کلاسیک و سنتی مناسب است، در دکوراسیون مدرن نیز جلب توجه میکند چرا که ترکیب فرش گبه با مبلمان مدرن ساده و تک رنگ، فضایی شگفتانگیز میسازد.
ویژگیهای فرش گلیم
امروزه میتوان با تلفیق دکوراسیون مدرن و سنتی، از گلیم فرشها استفادههای متنوع کرد. در ادامه، ویژگیهای این فرش را بررسی میکنیم:
· پرز گلیم فرش نسبت به گبه و سایر فرشها کمتر است و بهتر است بگوییم فرش گلیم پرزی ندارد.
· براق بودن گلیمها به دلیل استفاده از نخ BCF میباشد.
· در مکانهایی که بیشتر از سایر بخشهای خانه نیاز به جارو کشیدن باشد، استفاده از گلیم فرش بهترین گزینه است چرا که سطح صاف آن موجب سهولت در شستشو و جارو کشیدن شده است.
· قیمت گلیم فرش که در ابعاد ۲ متری تا ۹ متری تولید میشوند، بسیار معقول و به صرفه است چرا که با وجود گلیم فرشهای ماشینی، قیمت برای مصرف کننده تا حد زیادی پایین آمده است.
· شما میتوانید از نقش و نگارهای ساده گلیم در دکوراسیونهای مدرن نیز استفاده کنید.
· در گذشته زنان عشایر و روستایی از گلیم فرش به عنوان پتو، زیرانداز، روی پشتی و … استفاده میکردند.
چرا گلیم فرش و گبه را اینترنتی خریداری کنیم؟
در دنیای امروزی که مشغله افراد به شدت زیاد شده باید به تمام کارهای روزمره را به سریعترین شکل ممکن انجام داد در نتیجه خرید فرش نیز به عنوان یک خرید زمانبر، مستلزم پیدا کردن روشی است که آسانترین خرید را برای شما رقم بزند.
اگر قصد دارید فرش گلیم و گبه ای را که مناسب دکوراسیون منزلتان است تهیه کنید، بهتر است نقش و و انواع مختلف این فرش در اینترنت جستجو کنید. خرید اینترنتی به شما کمک میکند تمام نقش و نگارها را زیر و رو کنید و انتخابی با آرامش داشته باشید. علاوه بر کاهش سردرگمی خریدار، با خرید اینترنتی میتوانید در زمان و هزینه صرفهجویی کنید.
از آنجایی که فروشگاههای اینترنتی هزینه اجاره مغازه و تجهیزات جانبی را ندارند در نتیجه فرش را مستقیم از کارخانه برای خریدار ارسال میکنند که این موضوع باعث میشود سود زیادی به نرخ فرش اضافه نکنند و خرید شما ارزانتر از خرید فروشگاهی و حضوری تمام شود.
فروشگاه اینترنتی فرش مرداس علاوه بر اینکه فرش را به قیمت درب کارخانه به مشتری تحویل میدهد، شرایط خرید اقساطی با کمترین کارمزد را نیز فراهم ساخته تا همه افراد بتوانند فرش مورد نظرشان را به راحتی تهیه کنند.
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