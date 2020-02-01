انقلاب اسلامی یک نهضت الهی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی قاضی عسگر ظهر شنبه در آیین غبارروبی از مزار شهدا در گلستان شهدای اصفهان، با بیان اینکه انقلاب اسلامی با عنایت خداوند به پیروزی رسید، اظهار داشت: این انقلاب با الطاف و عنایات الهی استمرار پیدا کرده است و نهضت انقلاب از ابتدا یک نهضت الهی بود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی با پشتوانه مردم، رهبری الهی رهبر معظم انقلاب و عنایات خداوند توانسته است به قله های رفیع عزت و عظمت دست پیدا کند و مسیر خود را با قدرت پیش ببرد.

حجت الاسلام قاضی عسگر با اشاره به جنایت‌های رژیم طاغوت و حمایت استکبار جهانی از رژیم شاهنشاهی در سرکوب کردن مردم، بیان داشت: امام خمینی با مدیریت الهی، دیانت و سیاست خود، پایه های این رژیم فاسد را فروریخت و این درحالی است که زمانی که مردم به میدان آمده بودند رژیم پهلوی احساس فروپاشی نمی‌کرد و خیال می‌کرد این بار هم مانند کودتای ۲۸ مرداد خواهد بود.

درک مردم از انقلاب اسلامی عامل شکست شاه

نماینده سابق ولی فقیه در امور حج و زیارت درک مردم از انقلاب اسلامی را عامل شکست شاه در برابر مردم عنوان کرد و گفت: مردم دیگر حاضر به تحمل ستم و ظلم رژیم طاغوت نبودند، در دوران ۵۰ ساله پهلوی کشور ما از هر جهت به دنیا وابسته بود و بیگانگان برای کشور و مردم ما تصمیم گیری می‌کردند.

وی با اشاره به تصمیم دشمن در زمینه تعیین مسؤولان و حتی شاه کشور، تصریح کرد: آخرین سفیر آمریکا در ایران می‌گوید زمانی که به محمدرضا شاه گفتم باید از ایران برود بجای اینکه بپرسد چرا باید برود پرسید باید به کجا برود، این موضوع ذلت و خواری او را نشان می دهد.

دستاوردهای کشور با دوران پیش از انقلاب قابل مقایسه نیست

حجت الاسلام قاضی عسگر با بیان اینکه دستاوردها و پیشرفت‌های کشور پس از انقلاب اسلامی با دوران پیش از انقلاب قابل مقایسه نیست، عنوان کرد: امروز شاهد هستیم قدرتهای بزرگ در برابر اراده مردم ما چقدر ناتوان هستند و شاهد هستیم که در زمانی که دشمن ما را تهدید می‌کند و سردار سپاه اسلام را به شهادت می‌رساند مردم از سپاه می‌خواهند انتقام بگیرد.

وی به انتقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آمریکا اشاره کرد و گفت: زمانی که موشک های نقطه زن و دقیق ما به پایگاه عین الأسد اصابت کرد شاهد ناتوانی دشمن از پاسخگویی و دروغ گفتن پیرامون تلفات و خسارات وارده بودیم اما جمهوری اسلامی حرف خود را مقتدرانه به دشمن دیکته کرد.

نماینده سابق ولی فقیه در امور حج و زیارت با بیان اینکه پیش از انقلاب اسلامی هیچ مسئولی به فکر مردم نبود و کشور ما ناتوان از تولید کوچکترین نیازهای کشور حتی سوزن بود، تصریح کرد: زمانی که به مسؤولان رژیم شاه گفتند مردم نان برای خوردن ندارند پاسخ آنها این بود که بیسکویت بخورند اما امروز در عرصه‌های مختلف نظیر صنایع دارویی به بالاترین سطوح تولید و خودکفایی رسیده‌ایم.