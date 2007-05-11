افزایش پیامهای اینترنتی هرزنامه در سال 2007

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این دوره تعداد پست های الکترونیکی ناخواسته شامل هرزنامه ها، فیشینگ ها، ویروس ها و دایرکتوری هاروست 24/46 درصد رشد داشته است . این نتایج برپایه اطلاعات لابراتوار "اسمارت لب" وابسته به شرکت "سونیک وال" استوار بوده و منجر به افزایش 9/28 درصدی خدمات جدید Email Security این شرکت شده است.



در سه ماه اول سال 2007 حملات از نوع Directory Harvest با 99/57 درصد از حملات همچنان بیشترین بخش از پیام های ناخواسته را به خود اختصاص داده، هرچند نسبت به رقم 52/63 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2006 با کاهش همراه بوده است.



این درحالی است که پیام های کوتاه پست الکترونیک از 84/5 درصد سه ماهه چهارم سال گذشته به 3/6 درصد افزایش یافته است.

همچنین در این دوره حملات از نوع فیشینگ به روند صعودی خود ادامه می دهند بطوری که یک درصد از مجموع حملاتی که از ژانویه به ثبت رسیده از این نوع بوده است.



بر اساس گزارش آسکا، سونیک وال در گزارش خود به این نکته تاکید کرده است که تنها تا پایان ماه ژانویه 15 درصد از حملات از نوع Directory Harvest بوده و از آغاز ماه فوریه 12 درصد از حملات به پست الکترونیک، پیام های ویروسی بوده اند.



دراواسط فوریه یک افزایش 28 درصدی از حملات فیشینگی به ثبت رسیده این در حالی است که این رفم در سه ماه آخر سال 2006برابر 24 درصد بوده است.