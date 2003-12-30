تقويت و گسترش فعاليت هاي فرهنگي بنياد شهيد ضروري است

به گزارش خبرگزاري مهر، حجه الاسلام و مسلمين رحيميان در گردهمايي سراسري معاونان فرهنگي اين نهاد، ارتباط با خدا را از عوامل اصلي پيشگيري از گناه و انحراف اخلاقي برشمرد و افزود: حضور مستمر در نماز جماعت، جمعه، جلسات قرآن کريم و عضويت در بسيج از جمله راهکارهاي پيشگيري از انحرافات اخلاقي، سياسي و تربيتي است.

وي با تاکيد بر نقش مددکاري و مشاوره در بنياد شهيد گفت:" علي رغم پيگيري هاي مجدانه مسئولان عالي رتبه نظام و مساعدتهاي خوب سازمان مديريت، هنوز وجود کسري بودجه، بنياد شهيد را در انجام وظايف قانوني و ارائه خدمات با مشکلات عديده اي مواجه کرده است."

وي نسبت به حرکت هاي برنامه ريزي شده دشمنان انقلاب اسلامي هشدار داد و افزود:" غرب گرايان و دشمنان انقلاب اسلامي با شگردهاي مختلف سعي در تضعيف جايگاه و دستاوردهاي ولايت فقيه و امام (ره) دارند."

گفتني است در اين گردهمايي چشم انداز فعاليتهاي فرهنگي نهاد و اساسنامه مدارس شاهد در قالب کميسيون هاي تخصصي مورد بررسي و تصميم گيري قرار خواهند گرفت.