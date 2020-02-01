به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی عصر امروز پس از پیروزی تیمش در برابر صنعت نفت آبادان در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: امروز در حالی در برابر صنعت نفت آبادان پیروز شدیم که کسب این سه امتیاز برای ما بسیار مهم بود. قبل از بازی در مورد اهمیت زیاد کسب این سه امتیاز به بازیکنان گفته بودم و خدا را شکر به این پیروزی دست یافتیم. در واقع این سه امتیاز را از دهان شیر درآوردیم.

گل محمدی بیان کرد: بازی خیلی سختی بود. زمین بازی هم برای بازی مناسب نبود ضمن اینکه جو ورزشگاه از طرف هواداران صنعت نفت هم خیلی سنگین بود. توی این جو و این زمین بازی کردن برای هر تیمی سخت بود. ضمن اینکه بازیکنان بزرگی در این زمین، امتیاز از دست دادند.

وی افزود: خیلی خوشحالم بابت کسب این پیروزی و آن را به هواداران پرسپولیس تقدیم می‌کنم که شاید حضور فیزیکی نداشتند ولی دلشان با ما بود. بازی جانداری بود و از این بابت خوشحالم که موقعیتی به حریف ندادیم. در فاز دفاعی بسیار خوب عمل کردیم. نظم تیمی ما هم خیلی خوب بود و حریف که کاملاً هجومی و خطرناک در حمله است صاحب موقعیت نشد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران ادامه داد: در انتقال از دفاع به حمله هم صاحب چند موقعیت خوب گلزنی شدیم و می‌توانستیم این بازی را با اختلاف چند گل ببریم ولی در هر صورت مهم سه امتیاز است که به دست آوردیم و امیدواریم که در بازی‌های آینده هم اینگونه باشیم.

گل محمدی در خصوص رضایت از جذب کریستین اوساگوآنا نیز گفت: امروز یکی از خوب‌های ما بود و بازی خوبی را انجام داد. در حفظ توپ و در پرسی که از وی می‌خواستیم خوب عمل کرد. تعویض وی هم برای این بود که می‌خواستیم به دفاع‌های خود اضافه کنیم.

وی در خصوص نتیجه داربی هم گفت: وقت زیاد داریم در مورد این بازی صحبت و تمرین کنیم و تا پنج‌شنبه وقت کافی هست.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران در مورد خطا بودن صحنه‌ای که منجر به تک گل پرسپولیس در این بازی شد نیز اظهار کرد: الان صحبت کردن در مورد صحنه‌های داوری هیچ موضوعیتی ندارد و باید در مورد مسائل فنی بازی صحبت کنیم. اگر موقعیت‌های ما وارد گل می‌شد می‌توانستیم ۵ تا ۶ گل ه ثمر برسانیم و اگر داور هم آن صحنه را خطا اعلام نمی‌کرد می‌توانستیم در ادامه آن را به موقعیت تبدیل کنیم. ما برای بردن و کسب سه امتیاز به آبادان آمده بودیم.

گل محمدی تصریح کرد: مشکلاتی داریم که روز به روز در حال افزایش است و با وجود اینکه نزدیک شهرآورد تهران هستیم ولی این مشکلات حل نشده است.

وی در مورد غیبت شجاع خلیل زاده برای شهرآورد نیز گفت: از این بابت نگران نیستم و جانشین وی، کنعانی زادگان است که در تیم ملی فوتبال ایران به صورت ثابت بازی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های هفته هجدهم نوزدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۱۵ امروز تیم فوتبال صنعت نفت در ورزشگاه تختی آبادان، میزبان تیم پرسپولیس تهران بود که این دیدار با برتری یک بر صفر شاگردان گل محمدی به پایان رسید. احمد نورالهی برای پرسپولیس گل زد تا این تیم به امتیاز ۴۰ در لیگ نوزدهم دست پیدا کند.