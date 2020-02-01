آمریکا ورود اتباع خارجی از چین را ممنوع اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، آمریکا به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا محدودیت‌هایی را برای ورود اتباع خارجی از چین به این کشور وضع کرده است.

به گزارش بی‌بی‌سی، آمریکا به منظور نگرانی از شیوع ویروس در این کشور وضعیت «اضطرار در بهداشت عمومی» را اعلام کرده است. این کشور ورود اتباع خارجی که در ۲ هفته گذشته به چین سفر کرده بودن را به خاک خود ممنوع کرده است.

این در حالیست که پیشتر اعلام شده بود تمامی شهروندان آمریکایی که در حال برگشتن از استان «هوبی» در چین (اولین محل بروز و شیوع ویروس) هستند، به مدت ۲ هفته در قرنطینه نگه‌داری خواهند شد.

گفتنی است، دولت چین ساعاتی پیش اعلام کرده بود که شمار قربانیان ویروس مذکور به ۲۵۹ نفر رسیده است. طبق اعلام دولت پکن، تاکنون مجموعاً حدود ۱۲ هزار نفر به این ویروس مبتلا شده اند.

گفتنی است، ویروس کرونا تاکنون به شماری از کشورها نیز راه یافته است.