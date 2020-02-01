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۱۲ بهمن ۱۳۹۸، ۱۹:۰۸

مهدی تارتار:

بازیکنان باتجربه استقلال نتیجه را عوض کردند/ تا پایان فصل می‌مانم

بازیکنان باتجربه استقلال نتیجه را عوض کردند/ تا پایان فصل می‌مانم

سرمربی تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان پس از شکست تیمش برابر استقلال گفت: عملکرد خوبی داشتیم اما بازیکنان باتجربه استقلال نتیجه را عوض کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از هفته هجدهم رقابت های لیگ برتر شامگاه امروز شنبه بین تیم های استقلال و نفت مسجدسلیمان در ورزشگاه آزادی برگزار شد که این دیدار در پایان با برتری ۲ بر یک استقلال به پایان رسید. ارسلان مطهری(۳۵) و مهدی قائدی(۵۱) برای استقلال و آرمان قاسمی(۲۱) برای نفت گل زدند.

مهدی تارتار پس از این بازی در نشست خبری به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی گفت: بازی خوبی را از سوی هر دو تیم شاهد بودیم. هر دو تیم به فکر برد بودند. ما بازی را بهتر از استقلال شروع کردیم و به گل هم رسیدیم و در حال کنترل بازی بودیم که در یکی از ضد حملات برخلاف جریان بازی گل خوردیم.

وی ادامه داد: در نیمه دوم هم خوب بودیم اما یک موقعیت به استقلال دادیم که به گل رسیدند. بازیکنان ما خیلی خوب بودند اما کیفیت چند بازیکن باتجربه استقلال ورق را برگرداندند. به تیم استقلال و هواداران این تیم تبریک می گویم. به هواداران استقلال که حرمت ورزشگاه را حفظ کردند تبریک می گویم اما به آنهایی که فحاشی کردند و هر چه لایق خودشان بودند به ما گفتند تبریک نمی گویم.

سرمربی تیم فوتبال نفت در مورد بازگشتش به این تیم و مشکلاتی که وجود داشت و اینکه آیا تا پایان فصل خواهد ماند گفت: اتفاقات گذشته تمام شده و من سرمربی تیم هستم و با تمام وجودم کار می کنم و تا پایان فصل خواهم ماند. مشکلاتی داشتیم که تا حدود زیادی برطرف شده است. 

مهدی تارتار در مورد بازی محکم و خشن بودن تیمش گفت: من بیشتر خشونت را در تیم استقلال دیدم و مصدومیت دیاباته هم به خاطر کشیدگی پای خودش بود و برخوردی صورت نگرفت. 

کد مطلب 4841527

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