مشارکت حداکثری در انتخابات توطئه دشمنان را نقش برآب خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عدالت حاجی پور ظهر شنبه در مراسم گلبانگ انقلاب اسلامی، عنوان کرد: ما انقلاب کردیم تا از ظلمت و تاریکی و ظلمت فساد و ظلمت جهل نجات پیدا کرده و به مردم سالاری دینی برسیم و به حول و قوه الهی امروزه انقلاب اسلامی در اوج شکوفایی خود قرار دارد.

وی ادامه داد: حضور میلیونی مردم در تشییع پیکر شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی یک بار دیگر پایبندی ملت به نظام و انقلاب را نشان داد و این حماسه پرشکوه دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مأیوس کرده و تن دشمنان را به لرزه درآورد.

سرپرست فرمانداری شهرستان پارس آباد با اشاره به اینکه تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی به نسل امروز نیاز ضروری برای آگاه سازی دانش آموزان است، تأکید کرد: در ایام الله دهه مبارک فجر بایستی شرایطی فراهم شود که بیشتر دانش آموزان با دستاوردهای انقلاب اسلامی به شکل ملموسی آشنا شوند.

حاجی پور ضمن تاکید بر تکریم ارباب رجوع، تصریح کرد: تکریم ارباب رجوع اولویت کاری مدیران ادارات باشد چرا که صاحبان اصلی انقلاب مردم هستند که به همین مناسبت هم در دهه مبارک فجر برپایی میز خدمت با حضور تمام دستگاه‌های اجرایی در محلات شهرستان پارس آباد برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه حضور حداکثری در انتخابات و راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه نمایش اوج اقتدار نظام است، یادآور شد: مردم با حضور و مشارکت حداکثری در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه و انتخابات ۲ اسفند مطمئناً به مانند همیشه توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده و برگ زرین دیگری به افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهند افزود.

گفتنی است عطرافشانی، گلباران مزار شهدا، رژه موتوری و خودرویی نیروهای مسلح، بازدید از دستاوردهای هنری دانش آموزان و برگزاری مراسم گلبانگ انقلاب اسلامی از برنامه‌های اولین روز از دهه مبارک فجر در شهرستان پارس آباد بود.