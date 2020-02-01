به گزارش خبرنگار مهر، سعیدرضا جندقیان شامگاه شنبه در مراسم گرامیداشت یوم الله دهه فجر که در روستای محمدآباد عرب‌ها شهرستان ورامین برگزار شد، طی سخنانی با بیان اینکه دشمنان نظام سعی دارند با استفاده از فضای مجازی و رسانه افراد کار بلد کشور و متخصصین را در مقابل مردم قرار دهند و آنها را بی کفایت جلوه دهند، افزود: دولت‌ها در کل دنیا اشتغال زایی نمی‌کنند و وظیفه آنها صدور مجوز برای تولیدکنندگان، هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط و خدمات رسان، جلوگیری از مهاجرت روستاییان، اعطای تسهیلات اشتغال زایی و کمک در راه اندازی کارگاه‌های تولیدی است.

وی اضافه کرد: بیش از ۸۱ درصد منابع روستایی در چهل و یک سال گذشته در دولت دهم و یازدهم تأمین شده است و میزان پرداختی افراد در روستاها به ازای هر نفر ۲۸۷ هزار تومان است که نسبت به چند سال گذشته پیشرفت ۱۰ برابری داشته است.

جندقیان اظهار کرد: باید در خصوص مسائل روستایی دهیاری‌ها برنامه مصور داشته باشند و از پتانسیل‌های روستای خود اطلاع لازم و کافی را داشته باشند چرا که شناخت از روستا باعث پیشرفت و توسعه روستا می‌شود.

وی در پایان گفت: روستاهای کشور در مسیر توسعه قرار دارد، باید کمک کنیم که اشتغال در روستا رونق بگیرد چرا که روستاها بهترین محل برای اشتغال زایی است که باعث می سود مهاجرت در روستا به صفر برسد و از سوی دیگر اشتغال روستاییان زمینه مهاجرت معکوس را فراهم می‌کند.