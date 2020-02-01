آغاز فصل چهارم بررسی و شناسایی باستان شناختی شهرستان کوهدشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امین قاسمی از آغاز بررسی و شناسایی باستان شناختی شهرستان کوهدشت خبر داد و گفت: به منظور تکمیل نقشه باستان شناسی استان، فصل چهارم بررسی و شناسایی این شهرستان در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: این فصل از بررسی و شناسایی شهرستان کوهدشت در برگیرنده دهستان‌های درب گنبد و بلوران این شهرستان است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان اظهار داشت: این فعالیت باستان شناختی به سرپرستی حمزه قبادی از ابتدای بهمن ماه آغاز و تا نیمه اسفند ماه امسال ادامه خواهد داشت.