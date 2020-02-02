۱۸۳ واحد مسکن مددجویی در گیلان واگذار می شود

عباس اهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در ایام الله دهه مبارک فجر ۱۸۳ واحد مسکن مددجویی در استان گیلان به مددجویان تحت پوشش واگذار می‌شود، اظهار کرد: این تعداد واحد مسکونی با اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی ساخته شده است.

وی افزود: از این تعداد ۱۴۸ واحد مسکونی روستایی و ۳۵ واحد نیز در حوزه شهری واگذار می‌شود.

اهرابی در ادامه با اشاره به طرح‌های اشتغالزایی اجرا شده از سوی کمیته امداد گیلان، گفت: ۳۶ طرح اشتغال زایی با اعتبار یک میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان توسط این نهاد اجرایی و در دهه فجر به بهره برداری می‌رسد.

وی با بیان اینکه اولویت در واگذاری مسکن زنان سرپرست خانوار است، تصریح کرد: ساخت مسکن، اشتغالزایی و رسیدگی به مسائل فرهنگی خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد را از برنامه‌های مهم این نهاد است.