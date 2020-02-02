به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با محوریت دو موضوع بحث و بررسی درخواست منابع طبیعی برای تاییدیه خسارت‌دارندگان پروانه‌های چرای دام در مرحله اکتشاف و بحث و بررسی در خصوص وضعیت تخصیص سوخت معدن‌کاران برگزار شد.

علیرضا باقری رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در این جلسه اظهار کرد: معدن‌کاران خراسان‌جنوبی در زمینه تخصیص سهمیه سوخت مناسب به ویژه در فصل زمستان با مشکلات عدیده‌ای رو به رو هستند.

وی بیان‌کرد: سازمان صمت از بحث تخصیص سهمیه سوخت برای الزام معادن به الزامات ایمنی استفاده می‌کند به گونه‌ای که اگر معدنی این مسائل را مراعات نکنند در زمینه تخصیص سوخت با مشکل روبه‌رو می‌شود.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اینکه سخت‌گیری‌ها و دقت‌های لازم باعث ایمنی در معادن می‌شود، ادامه داد: انتظار ما این است که به بخش معادن، این حوزه سخت و دور افتاده با لطافت بیشتری نگاه شود

تأمین سوخت مورد نیاز معدن‌کاران با سهولت بیشتری صورت گیرد

داریوش افتخاری، دبیر خانه معدن خراسان‌جنوبی در این جلسه گفت: در شرایط فعلی و با توجه به مشکلات موجود، معدن‌کاران برای تأمین نفت و سوخت مورد نیاز خود بارها به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی مراجعه می‌کنند در حالی که این امر باید با سهولت صورت گیرد.

وی با اشاره به فاصله زیاد معادن با شهر گفت: با توجه به این موضوع، معدن‌کاران به سهمیه بنزین بیشتری نیاز دارند که در این زمینه نیز باید تدبیری اندیشید.

دبیر خانه معدن خراسان‌جنوبی اظهار کرد: ابطال پروانه‌های «چرا» حتی برای معدن‌کاران و معادنی که مسبوق به سابقه کار ۲۰ ساله دارند چالش‌هایی را به وجود آورده است، چرا که تاکنون سابقه نداشته برای برنامه کشف معادن در شرایطی، ابطال پروانه چرا درخواست شود.

افتخاری با اشاره به اینکه در برخی از موارد میزان استخراج معدن را باید حضوری به شرکت نفت اعلام کنیم، گفت: اگر بتوانیم از طریق سامانه این آمار را اعلام کنیم برخی از مشکلات و رفت و آمدهای غیرضروری حذف می‌شود.

وی بیان‌کرد: باید تأمین سوخت معادن به ویژه در فصل زمستان را مد نظر قرار دهیم چرا که کار در معدن به صورت طبیعی سخت وبا مشکل نبود سوخت به ویژه نفت سفید مشکل می‌شود.

دبیرخانه خانه معدن خراسان‌جنوبی یادآور شد: در محاسبه میزان سوخت سهمیه‌ای معدن‌کاران نیز باید تجدیدنظر صورت پذیرد.

تأمین گازوئیل یکی از هزاران مشکل معدن‌کاران است

روح الله محمدی عضو خانه معدن خراسان‌جنوبی کرد: تا زمانی‌که شرکت نفت به این باور نرسد که معدن توانمندی و سرمایه بزرگ استان است مشکلی حل نمی‌شود و مشکل گازوئیل یکی از هزاران مشکل معدن‌کاران است.

جعفر مژگی‌نژاد، مسئول مهندسی فرآورده‌های نفتی شرکت پخش فراورده‌های نفتی خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: معادن یکی از مصرف‌کنندگان عمده فرآورده‌های نفتی هستند.

وی بیان‌کرد: دیدگاه ما به حوزه معدن و تولید بسیار مثبت است و نهایت تلاش ما حل مشکلات و مسائل معدن‌کاران و تولیدکنندگان در حوزه نیاز به نفت می‌باشد.

وی اظهار کرد: در سال ۹۷ حدود ۲۷ میلیون لیتر سوخت بین معادن خراسان‌جنوبی توزیع شد که نسبت به سال ۹۶ حدود ۲۶ درصد افزایش داشته است.

توزیع فراورده‌های نفتی بین معادن ۷ درصد افزایش داشته است

مزگی‌نژاد با اشاره به اینکه ما به جاهایی خدمت‌رسانی می‌کنیم که فاقد گاز طبیعی باشد، بیان‌کرد: در نه ماه نخست سال ۹۸ نیز میزان توزیع فرآورده‌های نفتی بین معادن حدود ۷ الی ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است.

مسئول مهندسی فرآورده‌های نفتی شرکت پخش فراورده‌های نفتی خراسان‌جنوبی افزود: باید میزان سهمیه تخصیصی به معادن و سایر واحدهای صنعتی با میزان تولید آنان متناسب باشد.

وی گفت: اگر سازمان صمت دو شیفت کارکردن یک معدن را تأیید کند، بی‌شک ما به عنوان شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نیز این امر را در تخصیص نفت و سوخت مورد نیاز آن واحد معدنی مد نظر قرار خواهیم داد.

مسئول مهندسی فرآورده‌های نفتی شرکت پخش فراورده‌های نفتی خراسان جنوبی افزود: سهمیه نفت به معادن و واحدهای تولیدی بر اساس میزان تولید آنان باید اختصاص یابد چرا که به انصاف نزدیک‌تر است.

مزگی‌نژاد در زمینه تخصیص بنزین به بهره‌برداران معادن و معدن‌کاران یادآور شد: بنزین به واسطه مسائل ایمنی باید در شرایط خاصی نگهداری شود و اصولاً سهمیه‌بندی آن با ستاد مدیریت سوخت بوده و ما نمی‌توانیم حواله بنزین بدهیم.

محمد سالاری، معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: در شرایط برف و یخبندان حتی در داخل شهر نیز آژانس‌ها ارائه خدمات نمی‌دهند و با این شرایط چگونه سخن از خدمت‌دهی نفت‌کش‌ها به معادن در روزهای برفی می‌زنیم.

وی بیان‌کرد: اگر برف و یخبندان چند روز پیش در برخی از شهرستان‌های خراسان‌جنوبی ادامه یابد، ممکن است برای سوخت معادن نیز با مشکل روبه‌رو شویم.

در حوزه معدن سوخت فروشی نداشته‌ایم

سالاری با اشاره به اینکه ما هیچگاه در حوزه معدن سوخت‌فروشی نداشته‌ایم، ادامه داد: در برخی از شهرستان‌های خراسان‌جنوبی چون نهبندان گازکشی نیست و برای تأمین سوخت با مشکل مضاعفی رو به رو هستند.

وی با بیان اینکه استعلام را یک مرحله و آن نیز قبل از صدور مرحله اکتشاف صورت می‌گیرد، یادآور شد: در حوزه پروانه چرای دام و مسائل مرتبط با آن نیز مشکلاتی برای معدن‌کاران به وجود آمده است که باید برای رفع آن چاره‌جویی کنیم.

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت خراسان‌جنوبی یادآور شد: داشتن نگاهی مثبت به حوزه معدن باعث می‌شود که بیش از قبل در راستای رفع مشکلات معدن‌کاران گام برداریم.

غلامرضا آخوندی، معاون فنی اداره کل منابع طبیعی خراسان‌جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: قانون پروانه چرا و ارتباط آن با بحث معادن نیاز به بازنگری و اصلاح دارد.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه خواست ما رضایت معدن‌کار از ارتباط با اداره معادن طبیعی است، ادامه‌داد: چالش‌های معدن‌کار در حوزه پروانه چرای دام مطلع و به عنوان یک نقیصه قبول داریم.

آخوندی افزود: در بحث معادن و ارتباط آن با مراتع و چرا با چند نوع مرتع از جمله مراتع دارای گونه‌های بنه و بادامشک (گونه‌های نادر)، مراتع بدون ممیزی و مراتع ممنوعیت‌دار رو به رو هستیم که هر کدام از این‌ها قواعد مخصوص به خود را دارد.

وی یادآور شد: با تمام این شرایط تلاش خود انجام می‌دهیم تا کار را برای معدن‌کاران آسان کنیم.