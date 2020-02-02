افزایش قیمت تجهیزات باعث عقب افتادن سرعت پروژه پتروشیمی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز نیک سرشت شامگاه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در محل استانداری زنجان، با ابراز خرسندی از جایگاهی که استان زنجان در زمینه نرخ مشارکت اقتصادی به دست آورده است، گفت: این نرخ امروز به ۴۹.۹ درصد رسیده و این خود حاکی از آن است که اقدامات خوبی در این زمینه در استان زنجان صورت گرفته است.



وی از پروژه پتروشیمی زنجان به عنوان یکی از انتظارات دیرینه مردم زنجان یاد کرد و یاد آور شد: یکی از دلایل اصلی در عقب افتادن سرعت پیشرفت این پروژه، افزایش قیمت‌هایی است که به واسطه تحریم‌های ناجوانمردانه اتفاق افتاده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، گفت: بهبود شاخص‌های حوزه اشتغال در استان زنجان نشان می‌دهد که مجموع فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی خوب بوده است.

نیک سرشت، ابراز کرد: در حال حاضر استان زنجان در شاخص نرخ مشارکت اقتصادی، رتبه خوبی در سطح کشور دارد و این برای استان بسیار مهم است.

وی نسبت به معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در استان زنجان تاکید کرد و افزود: نشان دادن ظرفیت‌ها و موقعیت‌های ویژه استان به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در توسعه اقتصادی استان بسیار موثر است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، تصریح کرد: باید بهترین شرایط برای اجرای طرح‌های سرمایه گذاری داخلی و خارجی و تکنولوژی به استان زنجان فراهم شود.