قطر پروازهای خود به چین را متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شرکت هواپیمایی قطر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: به دنبال شیوع ویروس کرونا در شهر ووهان چین٬ دوحه تمام پروازهای خود به این کشور را از روز سوم فوریه به حالت تعلیق در می‌آورد.

در این بیانیه تاکید شده است: تمامی پروازها به مقصد چین تا اطلاعیه بعدی به دلیل مشکلات موجود متوقف می‌شود.

گفتنی است، دولت پکن از افزایش آمار قربانیان ویروس مهلک «کرونا» خبر داده است. دولت چین اعلام کرده است که شمار قربانیان ویروس مذکور به ۳۰۴ نفر رسیده است.

طبق اعلام دولت پکن، تاکنون مجموعاً حدود ۱۴ هزار نفر به این ویروس مبتلا شده‌اند.