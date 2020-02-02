به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که تیم ملی فوتبال ایران وضعیت نامشخصی دارد و فدراسیون فوتبال هنوز در گیر و دار انتخاب سرمربی جدید است، کارلوس کی‌روش یک سال بعد از ترک نیمکت تیم کشورمان پیامی را منتشر کرد.

کی‌روش که در حال حاضر هدایت تیم ملی فوتبال کلمبیا را بر عهده دارد در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:

«یک سال بعد از ترک ایران می‌خواهم از تمام بازیکنان، کارمندان، هواداران و فدراسیون فوتبال ایران تشکر کنم. افتخار بسیار بزرگی بود. من تمام خاطرات و لحظات شگفت‌انگیزی را که با تیم ملی و هواداران ایرانی داشتم، برای همیشه در قلبم حفظ خواهم کرد.

با احترام به ملت ایران و با آرزوی سعادت و صلح برای همه.»

اکثر بازیکنان تیم ملی از جمله سردار آزمون، علیرضا جهانبخش، سعید عزت اللهی و … به این پیام کی‌روش واکنش نشان داده‌اند و پیام‌هایی را برای سرمربی سابق کشورمان نوشته‌اند.