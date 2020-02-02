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۱۳ بهمن ۱۳۹۸، ۸:۵۱

سازمان ملل اعلام کرد:

ارتش ملی لیبی در نشست‌های ژنو شرکت می‌کند

ارتش ملی لیبی در نشست‌های ژنو شرکت می‌کند

هیأت سازمان ملل از مشارکت ارتش ملی لیبی در نشست های کمیته نظامی موسوم به «۵+۵» در ژنو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، هیأت سازمان ملل در لیبی تاکید کرد که خلیفه حفتر فرمانده ارتش ملی این کشور اعلام کرده که نمایندگان ارتش، در نشست های کمیته نظامی مشترک موسوم به ۵+۵ در ژنو شرکت می کند.

حفتر اعلام کرده است که نمایندگان ارتش ملی لیبی در این نشست ها که به زودی در ژنو برگزار می شود شرکت خواهد کرد.

حفتر این سخنان را در جریان دیدار با غسان سلامه فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل به لیبی مطرح کرد.

لازم به ذکر است که در جریان نشست اخیر برلین در خصوص بحران لیبی مقرر شد تا یک کمیته نظامی متشکل از نمایندگان دو طرف درگیر زیر نظر سازمان ملل تشکیل شده و نشست هایی در ژنو برای حل اختلافات فیما بین برگزار کند.

کد مطلب 4841809
فاطمه صالحی

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