به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «اخلاق: رویکردی کثرتگرایانه به نظریهٔ اخلاق» توسط خانه اخلاق پژوهان جوان منتشر شد.
لارنس هینمن، استاد بازنشستۀ فلسفه از دانشگاه سندیگو آمریکا، در این کتاب تلاش کرده است همۀ نظریههای بنیادین فلسفۀ اخلاق را به صورتی جامع گرد آورد.
علاوه بر نظریههای اخلاق، در این کتاب از مسائل اخلاقی روزمرۀ ما هم سخن به میان آمده و نویسنده تلاش کرده است بدون تأکید بر نظریۀ اخلاقی خاصی، با پیگیری رویکردی کثرتگرایانه، ابعاد این مسائل را از منظرهای مختلف اخلاقی بررسی کند.
چهارچوب مفهومی کثرتگرایی اخلاقی، به دانشجویان و خوانندگان این کتاب کمک میکند رابطه میان نظریههای اخلاق گوناگون را بهتر درک کنند.
وجه تمایز این کتاب از سایر کتابهایی که دربارۀ نظریههای اخلاق تألیف شده این است که اولاً با اتخاذ نگاهی جامع سعی دارد همۀ دیدگاههای هنجاری در حیطۀ اخلاق را به شکلی بیطرفانه مطرح کند و ثانیاً با طرح پرسشهایی اخلاقی در ابتدای کتاب و بازطرح آنها در انتهای هر فصل به خواننده نشان دهد مطالعۀ اخلاق تا چه اندازه در شکلدهی و تغییر باورها و تصمیمهای انسانی نقش دارد، امری که بر اهمیت مطالعۀ فلسفۀ اخلاق به عنوان علمی کاربردی در زندگی دلالت میکند.
این کتاب به دلیل جامعیت و نگاه بیطرفانه و نیز بیان شفاف پرسشهای اخلاقی و تبیین ساده و عاری از اغماض و پیچیدگی نظریهها در فلسفۀ اخلاق، میتواند به عنوان منبع علمی مناسبی برای دانشجویان و علاقهمندان حوزۀ فلسفۀ اخلاق راهگشا باشد.
«خانۀ اخلاق پژوهان جوان»، با هدف غنای ادبیات اخلاق نظری و همچنین به روزآوری منابعی که در زمینۀ فلسفۀ اخلاق به زبان فارسی وجود دارد، ترجمۀ مجموعهای از کتابهای مرجع در حوزۀ فلسفۀ اخلاق را توسط حلقۀ مترجمان این مجموعه در دستور کار قرار داده است. کتاب «اخلاق: رویکردی کثرتگرایانه به نظریۀ اخلاق»، اولین کتاب ترجمه شده توسط این حلقه است.
لازم به ذکر است این کتاب با حضور مترجمان و سخنرانی محمد لگنهاوسن و حجت الاسلام مهدی علیزاده یکشنبه ۱۳ بهمن ساعت ۱۸ در خانه اخلاقپژوهان جوان رونمایی خواهد شد.
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