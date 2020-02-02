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۱۳ بهمن ۱۳۹۸، ۸:۵۸

با حضور استاندار؛

یک طرح کشاورزی در شهرستان بوئین زهرا به بهره برداری رسید

یک طرح کشاورزی در شهرستان بوئین زهرا به بهره برداری رسید

قزوین- بهره برداری از یک طرح کشاورزی در شهرستان بوئین زهرا با حضور استاندار قزوین آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دومین روز از ایام الله دهه مبارک فجر در مراسمی با حضور جمالی پور استاندار قزوین بهره برداری از یک طرح آبیاری نوین در شهرستان بوئین زهرا آغاز شد.

در این مراسم که فرماندار بوئین زهرا، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین و مسئولین محلی حضور داشتند طرح ۱۲۰ هکتاری آبیاری نوین در مزرعه شیرین آباد از توابع شهرستان بوئین زهرا افتتاح شد.

برای اجرای سیستم آبیاری قطره‌ای در سطح ۱۲۰ هکتار باغ پسته افزون بر ۱۷ میلیارد و ۳۵۴ میلیون ریال هزینه شده است که از این میزان ۱۲ میلیارد ریال کمک بلاعوض دولتی و ۵ میلیارد و ۳۵۴ میلیون ریال سرمایه گذاری بهره بردار است.

با بهره برداری از این طرح زمینه اشتغال ۱۰ نفر بصورت مستقیم در منطقه فراهم شده است.

کد مطلب 4841829

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