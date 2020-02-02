موثرترین عامل در مبارزه باکرونا ویروس انجام اقدامات پیشگیرانه است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز قزلباش شامگاه شنبه در جلسه قرارگاه زیستی پدافند غیر عامل استان در محل استانداری زنجان، به ویروس کرونا اشاره کردو گفت: افراد خارجی باید به خوبی شناسایی و کنترل شوند.

وی با اشاره به تمهیدات پیش بینی شده برای مقابله با ویروس کرونا، اظهار کرد: اصلی ترین و موثرترین را ه برای مبارزه با کرونا ویروس جدید، انجام اقدامات پیشگیرانه است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی استان در آماده باش کامل است، گفت: تدوین کتاب مشتمل بر برنامه‌های عملیاتی اجرای مقررات بهداشتی بین المللی، درمان و مراقبت بیماری، رصد حضور گردشگران کشورهای آلوده در استان و مراقبت کارکنان، مهندسان و مدیران چینی شاغل در واحدهای صنعتی استان از جمله اقدامات عمده دانشگاه علوم پزشکی زنجان است.

قزلباش، ابراز کرد: استان زنجان در خصوص مقابله و پیشگیری از ویروس کرونا مشکلی ندارد.

وی با بیان اینکه همه مراکز درمانی و بیمارستان های استان آماده کامل برای پذیرش بیماران هستند، افزود: در استان زنجان تاکنون موردی از ویروس کرونا مشاهده نشده است.

فرماندار شهرستان زنجان همچنین در ادامه با تاکید بر لزوم اطلاع رسانی شفاف در خصوص کرونا ویروس، گفت: بی اطلاعی از این بیماری عامل ایجاد نگرانی در بین شهروندان است.

رضا عسگری بر اطلاع رسانی دقیق و به موقع از این بیماری در استان زنجان تاکید کرد و افزود: باید با اقدامات و فعالیت‌های انجام شده پیرامون مقابله با کرونا ویروس جدید، از انتشار شایعات جلوگیری کنیم تا مردم نگران نباشند.