سرهنگ جوشن سهرابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سه عملیات جداگانه هویت اعضای باند سارقان شناسایی و پنج نفر سارق سابقه‌دار و دو نفر خریدار اموال مسروقه در استان‌های فارس و بوشهر دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: تعداد قابل‌توجهی اموال مسروقه در مخفیگاه سارقان کشف و تلاش کارآگاهان تا این لحظه منتج به کشف ۳۵ فقره انواع سرقت شده است.

سهرابی بیان کرد: به دنبال وقوع چند فقره سرقت از اماکن دولتی و مغازه با یک شیوه و شگرد در زمان مشخص در سطح حوزه استحفاظی شهر بوشهر و محرز شدن فعالیت یک باند مجرمانه در ارتکاب این سرقت‌ها، موضوع به صورت ویژه در دستور کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر با بیان اینکه هفت نفر متهم دستگیرشده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند خاطرنشان کرد: با متلاشی شدن این باند موجی از رضایت‌مندی شهروندان از عملکرد به‌موقع پلیس ایجاد شد.