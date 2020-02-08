۳۵ سال تجربه برای ایفای نقشی پیچیده/ «زار» در «فجر» واکاوی شد

ناهید مسلمی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون درباره حضور خود در نمایش «خرچنگ خانگی لای ملافهها خانه میکند اتللو» که به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی در جشنواره تئاتر فجر روی صحنه می رود به خبرنگار مهر گفت: ابراهیم پشتکوهی کارگردان این اثر تاکنون برای ایفای نقش در ۲ نمایش دیگر به من پیشنهاد داده بود اما متاسفانه از آنجایی که من درگیر کار بودم امکان حضور در این نمایشها برایم میسر نشد تا در نهایت توانستم در این نمایش با او همکاری داشته باشم.
وی ادامه داد: البته فضای نمایش و نقشی که روایتگر آن هستم نیز باعث ترغیب من برای حضور در این نمایش شد چراکه در این نمایش نقشی را بازی میکنم که تاکنون در عمر بازیگریام تجربهاش را نداشتهام. این کاراکتر بسیار متفاوت و خاص است و حضور در نمایش را برایم به موقعیتی ویژه تبدیل کرد.
این بازیگر درباره رئالیسم جادویی این نمایش که در فضای مدرن و معاصر بندرعباس روایت میشود، بیان کرد: در جنوب کشور و شهرهایی مثل بندرعباس، آیینی به نام «زار» وجود دارد که نمایش ما از آن بهره میگیرد. این نوع از مراسم ها در هیچ قومیت دیگری مانند جنوبیها و در شهرهایی چون بندرعباس و بوشهر برگزار نمی شود و همین مساله این آیین را بسیار جذاب و دیدنی میکند.
مسلمی با پیشبینی استقبال مخاطبان از این نمایش یادآور شد: درباره میزان استقبال مخاطبان نمیتوانم به طور قطع نظر بدهم اما با توجه به اینکه نمایش فضای متفاوتی دارد و این تفاوت و خاص بودن در همه بخشهای کار مثل موسیقی، طراحی لباس و طراحی صحنه مشهود است، فکر میکنم از نمایش استقبال خوبی شود. ضمن اینکه موضوع نمایش بسیار جذاب است و به نمایشنامه «اتللو» اثر ویلیام شکسپیر نیز گریزی میزند.
وی بیان کرد: در واقع این نمایش اقتباسی از نمایشنامه «اتللو» است و مفهوم مستتر در این نمایشنامه را به تصویر میکشد اما داستان چیز دیگری است و با مضمونی اجتماعی در ایران روایت میشود.
این بازیگر درباره چالشهایی که برای اجرای این نقش داشته است، عنوان کرد: بیشک برای رسیدن به این نقش از شیوههای گوناگونی استفاده کردهام و تجارب من از ۳۵ سال سابقه بازیگری به کمکم آمده است. البته به سراغ افرادی که زندگیشان به نقش من شباهت داشت هم رفتم و از آنها برای درک بیشتر کاراکتر کمک گرفتم. دوست دارم نقشهای پیچیده بازی کنم در حالی که اغلب نقشها در تلویزیون ساده هستند، در سینما نیز کاراکترها پیچیدگی کمی دارند اما نقشها در تئاتر به اوج پیچیدگی خود میرسند و این برای من جذاب است. نقش من در این نمایش نیز پیچیدگی زیادی دارد.
بازیگر سریال «زوج یا فرد» در پایان درباره بخش «رادیو تئاتر» در جشنواره بینالمللی تئاتر فجر گفت: من قبلا تجربه حضور در این بخش را داشتم. حدود ۲۲ سال سابقه کار در حوزه تئاتر دارم و به همین دلیل فکر میکنم برگزاری بخش «رادیو تئاتر» در جشنواره میتواند مفید باشد چراکه وجود این بخش باعث میشود مردم به رادیو نزدیکتر شوند.
نمایش «خرچنگ خانگی لای ملافهها خانه میکند اتللو» به کارگردانی ابراهیم پشت کوهی شنبه و یکشنبه ۱۹ و ۲۰ بهمن ماه در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شب به صحنه می رود. سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به دبیری نادر برهانی مرند تا ۲۱ بهمن ماه در حال برگزاری است.
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