تدابیر لازم علوم پزشکی ایلام در مرز مهران برای مقابله با کرونا

محمد کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در کشور ما هیچ گونه موردی از ابتلا به بیماری کرونا مشهود نبوده است.

وی یادآور شد: تمامی تدابیر و تمهیدات لازم در مبادی ورودی و خروجی از جمله مرز مهران اندیشیده شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام همچنین در رابطه با اقدامات پیشگیرانه ابتلا به بیماری جدید کرونا گفت: خوشبختانه تاکنون هیچ موردی از ابتلا به بیماری در کشور یافت نشده و برای اطمینان بیشتر و رفع دغدغه‌های احتمالی نیز اقدامات بهداشتی و تدابیر پیشگیرانه را در سطح استان تشدید خواهیم کرد.

وی بیان اینکه نباید امنیت روانی مردم را با شایعات برهم بزنیم، ابراز کرد: ما در زمینه پیشگیری از بیماری‌های واگیر تجربیات ارزشمندی داریم و در این رابطه از ظرفیت‌های شایسته برخورداریم که نمونه آن تردد ۴ میلیونی زائران اربعین حسینی به داخل و خارج از کشور است که دانشگاه علوم پزشکی ایلام آن را به خوبی مدیریت نمود به طوری که هیچ موردی از بیماری‌های واگیر به کشور منتقل نشد.

کریمیان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم اقدامات پیشگیرانه در رابطه با بیماری جدید کرونا در سطح دانشگاه تاکید و خواستار برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای آگاهی بخشی به مردم و انجام تدابیر و تمهیدات لازم در این راستا شد.