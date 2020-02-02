افتتاح همزمان ۳۵ اقامتگاه بومگردی در کرمانشاه

امید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر از افتتاح برخی پروژهها در دهه فجر خبر داد و اظهار داشت: ۴۱ میلیارد تومان برای تمام پروژهها که طی این مدت افتتاح میشود، هزینه شده است.
وی با اشاره به اینکه شاخص ترین پروژهها افتتاح همزمان ۳۵ اقامتگاه بومگردی در استان است، بیان داشت: این عدد قابل توجهی است که جهشی بزرگ با این افتتاح در بومگردی استان اتفاق خواهد افتاد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه گفت: تا قبل از سال ۹۸، ۶ اقامتگاه بومگردی در استان وجود داشت و در دهه فجر ۳۵ اقامتگاه بومگردی دیگر نیز افتتاح میشود و امیدواریم تا پایان سال نیز این تعداد به ۵۰ اقامتگاه برسد.
این مسئول با اشاره به اینکه امید است تا پایان سال ۲۰۲۰ تعداد اقامتگاههای بومگردی به ۱۰۰ واحد برسد، تصریح کرد: بوم گردیها اقتصاد روستا را تحت تأثیر قرار میدهد و سبب میشود که اقتصاد روستا متحول شود.
وی خاطر نشان کرد: بومگردی علاوه بر اینکه رونق اقتصاد را افزایش میدهد، گردشگری را نیز در آن روستا افزایش خواهد داد.
قادری با بیان اینکه بومگردی محصولات کشاورزی روستاها ازجمله دامی، صنایع دستی را به فروش قابل توجهی به فروش میرساند، تصریح کرد: در سالی که رونق تولید نامگذاری شده و سیاستهای کلی کشور جلوگیری از مهاجرت مردم به شهر است این بوم گردی تأثیر بسزایی خواهد داشت.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه در ادامه از افتتاح یک هتل در روستای هجیج پاوه خبر داد و عنوان کرد: این هتل ۳ ستاره همزمان در دهه فجر به همراه دیگر پروژهها افتتاح خواهد شد.
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