بهره برداری از ۶۲ پروژه عمرانی طی دهه فجر در هشترود

به گزارش خبرنگار مهر، امین امینیان دیشب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در دهه فجر امسال ۶۲ پروژه عمرانی به ارزش ۱۸ میلیارد تومان در شهرستان هشترود مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

امینیان گفت: دهه فجر مهم‌ترین حادثه‌ی تاریخی در کشورمان است که ۴۱ سال پیش بمنظور رهایی از وابستگی و رسیدن به استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی به دست امام خمینی (ره) که انسانی وارسته، آگاه و فرزانه و سیاستمداری شجاع و اخلاق مدار و بزرگمردی از سلاله پیامبران الهی بود و با عنایت خداوند و همراهی مردم اتفاق افتاد.

وی اظهار داشت: انقلاب اسلامی مظهر و تجلی نور در ظلمت و طلیعه رهایی انسان از خودکامگی و استبداد بود که در قالب حکومتی بر مبنای ارزش‌های اسلامی و الهی برای رسیدن به یک زندگی دینمدارانه، عادلانه و آزادانه برای انسان‌ها پی ریزی شد و ما امروز باید پاسدار ارزش‌ها و آرمان‌هایی (استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی) باشیم که این انقلاب بخاطر آنها شکل گرفت و پس از گذشت ۴۱ سال همچنان مردم ما بر این آرمان‌ها تاکید دارند.

وی با بیان اینکه انقلاب ما انقلابی مسالمت آمیز، عاری از خشونت و اخلاقی بود که در آن شاهد پیروزی خون بر شمشیر بودیم افزود: این نظام دو ارزش و آرمان مردم سالاری و دین سالاری را در کنار هم حفظ نموده است و تبلور شریعت و تجلی حکومت خداوند در ظرفیت یک ملت بزرگ بوده است وی با اشاره به اصل ۵۶ قانون اساسی که می‌گوید حاکمیت مطلق جهان از آن خداست و او انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است.

فرماندار هشترود ادامه داد: این مسئله اصل اساسی و پایه انقلاب اسلامی می‌باشد و تجلی آن در کلام امام راحل که فرمودند جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر نمایان است و در عمل نیز همچنان که رئیس جمهور محترم در سخنرانی اخیر خود در جمع استانداران و فرماندار بیان داشتند در برگزاری رفراندوم ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ که مردم مهر تأییدی بر کلام امام (ره) زدند نمایان است.