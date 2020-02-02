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۱۳ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۳۸

همزمان با گرامیداشت ایام دهه فجر؛

۸۳ طرح اشتغال پایدار روستایی در حوزه کشاورزی در بیجار افتتاح شد

۸۳ طرح اشتغال پایدار روستایی در حوزه کشاورزی در بیجار افتتاح شد

سنندج - مدیر جهاد کشاورزی بیجار گفت: ۸۳ پروژه اشتغالزایی در حوزه اشتغال پایدار روستایی این شهرستان با استفاده از اعتبارات دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، پیمان قمری با بیان اینکه این طرح ها همزمان با نخستین روز دهه فجر و به صورت نمادین به بهره براری رسیدند، اظهار داشت: برای اجرای این طرح ها ۶۷ میلیارد و ۶۴۷ میلیون ریال اعتبار هزینه شده که سهم بخش خصوصی حدود ۱۸ میلیارد و ۱۴۱ میلیون ریال است.

وی افزود: پروژه های حوزه اشتغال پایدار روستایی شامل، پرورش زنبور عسل، احداث جایگاه پرواربندی ۱۰۰ راسی، پروار بندی گوسفند و گوساله، پرورش اسب، احداث واحد بسته بندی انواع بذر و واحد گلخانه ای سبزی و صیفی است.

مدیر جهاد کشاورزی بیجار ادامه داد: از محل اعتبارات استانی نیز دو طرح اشتغالزایی شامل طرح حفر و تجهیز چاه های آب کشاورزی در مجتمع گلخانه قبا سرخ و احداث استخرهای ذخیره آب کشاورزی در حسن آباد و یاسوکند با اعتبار یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریالی و اشتغالزایی ۲۸ نفر به بهره برداری رسید.

قمری یادآور شد: با توجه به افزایش قابل توجه گندم در سطح شهرستان و توجه به اهمیت مکانیزاسیون در افزایش تولید و کاهش افت گندم، پنج هزار و ۲۰۰ دستگاه تراکتور با ضریب دو اسب بخار در هکتار، توسط کشاورزان خریداری و مورد استفاده قرار دارند.

وی بیان کرد: تعداد ۴۵۰ دستگاه کمباین، یک هزار و ۸۴۵ دستگاه سمپاش تانکر با شیلنگ و لانس، یک هزار و ۹۷۰ دستگاه بذرکار غلات، ۱۷۰ دستگاه ادوات کم خاک ورزی، هزار و ۱۱۰ دستگاه کودپاش شیمیایی و سایر ادوات کشاورزی در بیجار فعالیت دارند.

کد مطلب 4841867

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