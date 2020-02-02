۸۳ طرح اشتغال پایدار روستایی در حوزه کشاورزی در بیجار افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، پیمان قمری با بیان اینکه این طرح ها همزمان با نخستین روز دهه فجر و به صورت نمادین به بهره براری رسیدند، اظهار داشت: برای اجرای این طرح ها ۶۷ میلیارد و ۶۴۷ میلیون ریال اعتبار هزینه شده که سهم بخش خصوصی حدود ۱۸ میلیارد و ۱۴۱ میلیون ریال است.

وی افزود: پروژه های حوزه اشتغال پایدار روستایی شامل، پرورش زنبور عسل، احداث جایگاه پرواربندی ۱۰۰ راسی، پروار بندی گوسفند و گوساله، پرورش اسب، احداث واحد بسته بندی انواع بذر و واحد گلخانه ای سبزی و صیفی است.

مدیر جهاد کشاورزی بیجار ادامه داد: از محل اعتبارات استانی نیز دو طرح اشتغالزایی شامل طرح حفر و تجهیز چاه های آب کشاورزی در مجتمع گلخانه قبا سرخ و احداث استخرهای ذخیره آب کشاورزی در حسن آباد و یاسوکند با اعتبار یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریالی و اشتغالزایی ۲۸ نفر به بهره برداری رسید.

قمری یادآور شد: با توجه به افزایش قابل توجه گندم در سطح شهرستان و توجه به اهمیت مکانیزاسیون در افزایش تولید و کاهش افت گندم، پنج هزار و ۲۰۰ دستگاه تراکتور با ضریب دو اسب بخار در هکتار، توسط کشاورزان خریداری و مورد استفاده قرار دارند.

وی بیان کرد: تعداد ۴۵۰ دستگاه کمباین، یک هزار و ۸۴۵ دستگاه سمپاش تانکر با شیلنگ و لانس، یک هزار و ۹۷۰ دستگاه بذرکار غلات، ۱۷۰ دستگاه ادوات کم خاک ورزی، هزار و ۱۱۰ دستگاه کودپاش شیمیایی و سایر ادوات کشاورزی در بیجار فعالیت دارند.