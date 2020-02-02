فرهنگ نهراسیدن از آمریکا باید در مدارس ترویج شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رسول خواجهکریمی صبح یکشنبه در جشن پیروزی انقلاب در محل هنرستان دخترانه عفاف اظهار داشت: ایام الله روزی است که خدا نعمت ویژهای نصیب مردم میکند و شکرانه نعمت موجب تجلی و عظمت نعمت میشود.
وی گفت: طاغوتیان امام را در تبعید نگه داشته بودند ولیکن خدا امام را به عنوان فقیه عادل برای ملت ایران فرستاد و بساط طاغوت را برچید.
امام جمعه خوانسار افزود: رژیم طاغوت وقتی دید با اسرار و پافشاری نمیتواند مانع بازگشت امام شود برای از بین رفتن امام نقشه کشید ولیکن موفق نشد و سرانجام امام به ایران بازگشت.
خدا سایه ولایت فقیه را بر کشور گستراند
وی تصریح کرد: در دوران طاغوت ملت ایران تحت سیطره ظالمانه آمریکا و انگلیس و دولتهای غربی بودند، خدا سایه ولایت فقیه را بر کشور ما گستراند.
خواجهکریمی گفت: امام به ملت ایرات درس ایستادگی و مقاومت آموخت و امروز هیچ کشور نمیتواند ادعا کند ایران نوکرما است و همین تحریمهای اقتصادی مزید بر علت استقلال طلبی ایران است.
وی گفت: در دوران طاغوت با فتنه آمریکاییها کودتای ۲۸ رقم خورد و با تحریم انگلیسیها نصف جمعیت ایران از بین رفت اما کشور ایران را ترک نکردند.
امام جمعه خوانسار افزود: به برکت انقلاب دوران بزن و درروی آمریکاییها تمام شده است، به دنبال شهادت سردار سلیمانی با دهها موشک انتقام سختی گرفته شد که از خجالت رسانهها نکردند.
۱۲ بهمن ماه بزرگترین ایام الله کشور است
وی با بیان اینکه ۱۲ بهمن ماه بزرگترین ایام الله جمهوری اسلامی به عنوان سرآغاز تمام خوبیهای نظام است، گفت: امروز به شکرانه انقلاب استقلال داریم و به زودی بر تحریمها غلبه پیدا خواهیم کرد.
خواجهکریمی تأکید کرد: فرهنگ نهراسیدن از آمریکا باید در بین دانش آموزان ترویج شود، آمریکا هیچ غلطی انجام نخواهد داد و قطعأ شکست پذیر است.
وی با تأکید براینکه دانش آموزان در عهد و پیمان با امام و شهدا استوار بمانند، گفت: مخاطب گام دوم انقلاب دانش آموزان هستند و هر دانش آموزی برای آینده کشور ذینفع است،
امام جمعه خوانسار با بیان اینکه تمام کشورهای مسلمان اعلام معامله قرن ترامپ را محکوم کردند، تصریح کرد: سردار سلیمانی شخصیتی بود که تمام کشورهای مسلمان از شهادتش غمگین شدند.
وی ادامه داد: ملتهای سوریه، عراق، یمن و لبنان آزادی کشور خود را مرهون و مدیون سردار سلیمانی میدانند.
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