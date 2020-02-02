مسعود شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر از افتتاح و کلنگ زنی ۱۶ پروژه در دهه فجر خبر داد و اظهار داشت: این پروژهها شامل یک احداث آبنما، آغاز عملیات اجرایی ۲ پروژههای بزرگراهی، ۱۲ پروژه بهسازی و آسفالت راه روستایی و یک احداث کتابخانه دهه فجر انجام میشود.
وی با اشاره به اینکه ۲۲ کیلومتر راه روستایی نیز طی این مدت افتتاح میشود، بیان داشت: پروژههای قابل افتتاح و کلنگزنی بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه تصریح کرد: زمین مستأجران زلزله زده ۲ سال گذشته کارهای ابتدایی آن انجام شده و منتظر تصمیم نهایی سازمان ملی زمین و مسکن هستیم.
این مسئول گفت: آنچه که در حوزه استان بوده با پیگیری استاندار و هماهنگی اداره راه و شهرسازی بخش عمده آن انجام شده است و این پروژه در دست بررسی است وفراموش نشده است.
نظر شما