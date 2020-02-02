چهارمحال و بختیاری به برکت انقلاب اسلامی در مسیر توسعه قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی نکونام شامگاه شنبه در جمع مدیران دستگاه‌های اجرایی استان، ضمن تبریک چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اظهارداشت: انقلاب اسلامی یک حرکت تمام عیار بود و به فضل الهی بالنده و سربلند است.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد گفت: پیوند عمیقی میان انقلاب اسلامی و انقلاب انبیا وجود دارد.

وی با گرامیداشت شهید سردار سلیمانی، گفت: مردم وفاداری خود را به این خادم انقلاب در ۲۲ بهمن ماه امسال نشان می‌دهند و دشمن را برای همیشه مانند معامله قرن ناکام می‌گذارند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد گفت: تاکنون دشمن بی نتیجه مانده و آمریکا از تحقیر شدن توسط ایران ناراحت است و این آغاز کار است.

وی تاکید کرد: اکنون با اقتدار گام دوم انقلاب دنبال می‌شود که این از نعمت‌های پروردگار متعال است و این همان معامله خداوند است.

وی گفت: اکنون منزلت اجتماعی دشمنان از بین رفته است.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان کرد: دشمنان در ابتدای انقلاب صدام را برای حمله به ایران تشویق کردند و نیروهای بین المللی را پشت صدام قرار دادند که این توطئه دشمن با ایثارگری‌های رزمندگان شکست خورد.

وی تصریح کرد: اکنون بهانه‌ای نیست تا گام دوم انقلاب طی نشود.