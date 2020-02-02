به گزارش خبرنگار مهر، محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران درباره آخرین جزئیات لایحه تعیین عوارض ورود به محدودههای ترافیکی در سال آینده، گفت: پیشنهاد شهرداری افزایش ۶۰ درصدی عوارض ورود به محدودههای ترافیکی در سال آینده بود که مورد موافقت شورای شهر قرار نگرفت و ما امروز موضوع را در صحن شورای شهر تهران بررسی میکنیم.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تصریح کرد: ما در مدیریت شهری بسیاری از تعرفهها را افزایش ندادیم و با کمیسیون برنامه و بودجه توافق کردیم که از افزایش بیرویه عوارض در سال آینده جلوگیری کنیم و باید بگویم که اگر لایحه تعیین عوارض ورود به محدودههای ترافیکی در سال آینده تصویب شود، نرخ تعرفه افزایش معمولی دارد.
علیخانی ادامه داد: هدف طرحهای ترافیکی که بر اساس مصوبه شورای ترافیک است و شورای شهر تنها نرخ آن را تعیین میکند مدیریت سفر و ساعت تردد است و باید بگویم تا زمانی که حمل و نقل عمومی کامل نباشد، نمیتوانیم به فکر محدودیت و عوارض سنگین باشیم.
وی تصریح کرد: درآمد حاصل از اجرای محدودههای ترافیکی باید در جهت توسعه حمل و نقل عمومی استفاده شود و این موضوع مصوبه شورای شهر است، اگرچه در این زمینه تخلفاتی انجام شده که ما تذکراتی به شهردار تهران دادیم.
نظر شما