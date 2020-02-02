مجیدی زود به اشتباهش رسید/نیمکتی که جریان بازی استقلال را عوض کرد

به گزارش خبرنگار مهر، خستگی ناشی از سفرهای متعدد هوایی و دو بازی سنگین آسیایی، نزدیکی دیدارهای آسیایی با دیدار مقابل نفت مسجد سلیمان بعلاوه در پیش بودن دربی، عواملی بودند که فرهاد مجیدی ترجیح داد به ترکیب برنده اش دست زده و تیمش را با آرایشی جدید و اتخاذ تدابیر و تاکتیکی نو در ورزشگاه آزادی به میدان بفرستد.

همین موضوع باعث شد تا کار آبی پوشان در نیمه نخست قدری گره خورده و با مشکل مواجه شوند. هرچند ارسلان مطهری با گلزنی اش اجازه نداد مسجد سلیمانی ها در پایان نیمه اول پیروز به رختکن بروند، اما آنچه مشخص بود آبی پوشان در نیمه نخست با مشکلاتی در زمین مواجه بودند.

فرهاد مجیدی خیلی زود به این موضوع پی برد و در ابتدای نیمه دوم با تعویض های زود هنگامش و وارد کردن غفوری و ریگی به زمین، شرایط تیمش را اصلاح کرد.

استقلال در نیمه دوم با حضور قائدی، غفوری و ریگی تبدیل به همان تیمی شد که انتظار می رفت و توانست ابتکار عمل را در دست گرفته و سرانجام با زدن گل دوم پیروز از میدان خارج شود.

پایه گل دوم استقلال را وریا غفوری از سمت راست گذاشت تا مهدی قائدی بهترین استفاده را از پاس مسعود ریگی برده و آبی پوشان را به پیروزی برساند.