دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر جلیل کوهپایه زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در پیامی درگذشت دکتر نیوشا مرزبند دانشجوی پزشکی دوره کارورزی (انترن) را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است: «با کمال تاسف و تاثر مطلع شدیم دکتر نیوشا مرزبند دانشجوی پزشکی دوره کارورزی (انترن) در حادثه اتوبوس تهران شیراز در گذشت.

اینجانب مصیبت وارده را به خانواده داغدار و محترم ایشان، همچنین جامعه دانشگاهی تسلیت عرض کرده و برای مرحومه از دست رفته رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جزیل و سلامتی مسئلت دارم.»

همچنین دکتر شفائی خانقاه معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز در پیامی از دست دادن این دانشجوی فعال دانشگاه علوم پزشکی ایران در سانحه واژگونی اتوبوس تهران - شیراز را تسلیت گفت.