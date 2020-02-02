به گزارش خبرنگار مهر، روز شنبه ۱۲ بهمن و با آغاز بخش رقابتی سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر ۸ اثر صحنهای اجرا شدند. نمایش «بیگانه در خانه» محمد مساوات که اجرای خود از روز پنجشنبه ۱۰ بهمن در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر آغاز کرده و روز شنبه ۱۲ بهمن اولین اجرای خود را در بخش رقابتی جشنواره سپری کرد، پرمخاطبترین نمایش صحنهای سومین روز جشنواره بود.
دیگر نمایشهای صحنهای سومین روز جشنواره تئاتر فجر که در عرصه رقابت جشنواره سی و هشتم حضور دارند با استقبال قابل توجهی از سوی مخاطبان همراه نبودند.
البته در این روز شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی به تماشای نمایش «باق وحش» امیربهاور اکبرپور دهکردی از شهرکرد نشست که در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفت.
اما وضعیت در بخش خیابانی جشنواره سی و هشتم تئاتر فجر متفاوت بود.
بخش خیابانی جشنواره روز ۱۲ بهمن با حضور نادر برهانی مرند دبیر سی و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر در ایوان انتظار متروی میدان ولیعصر(عج) و اجرای نمایشهای «دست...کاری» مهدی ضیاییانپور و «زینب پاشا» مهدی صالحیار آغاز به کار کرد.
بخش خیابانی جشنواره برخلاف بخش صحنهای، اولین روز خود را با استقبال بهترین از سوی مخاطبان و شهروندان تهرانی سپری کرد.
در محوطه مجموعه تئاتر شهر اجرای نمایشهای «شال برون»، «زینب پاشا»، «سیرک» و «تنها یک زمین داریم» فضای بیرونی جشنواره تئاتر فجر را گرمتر از فضای داخلی و اجراهای صحنهای سومین روز آن کردند.
اجرای نمایش خیابانی «تنها یک زمین داریم» با استفاده از عروسکهایی نورانی که پیش از این نیز در جشنواره نمایشهای آیینی و سنتی اجرا شده بود، تجربهای متفاوت را برای شهروندان و مخاطبان حاضر در محوطه باز مجموعه تئاتر شهر رقم زد.
اما یکی از نکاتی که لازم است بیشتر به آن توجه شود، بحث تبلیغات محیطی در فضای باز مجموعه تئاتر شهر است.
هنوز این فضا با وجود افراشته شدن پرچمهای جشنواره و نصب آنها بر ستونهای بنای مجموعه تئاتر شهر و همچنین اسپیسهایی که برنامههای جشنواره روی آنها نصب شده، اما حال و هوای برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر فجر را ندارد.
طی چند سال اخیر همیشه فضاسازی محوطه مجموعه تئاتر شهر برای برگزاری جشنواره بینالمللی تئاتر فجر کم رمق و کمرنگ بوده است و در جشنواره سی و هشتم نیز این فضا همچنان کمرنگ است.
با توجه به تمرکزی که روی تبلیغات و فضاسازی جشنواره فیلم فجر در محیط شهر تهران وجود دارد، نیاز است که این توجهات به جشنواره تئاتر فجر نیز وجود داشته باشد.
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