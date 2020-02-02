مراد خادم در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ۱۳ پروژه عمرانی و اقتصادی حوزه عشایری استان سمنان به مناسبت دهه فجر افتتاح میشود، اظهار داشت: ۱۲ پروژه عمرانی از محل اعتبارات دولتی و یک پروژه اقتصادی با جذب سرمایهگذار بخش خصوصی در این منطقه به بهرهبرداری میرسد.
وی بابیان اینکه در مجموع شش هزار و ۳۸ میلیون ریال برای پروژههای عمرانی هزینه شده است، افزود: سهم شهرستان مهدیشهر از پروژههای افتتاحی دهه فجر سال جاری درمجموع دو پروژه است که یک واحد تولیدی خوراک دام عشایر در منطقه درجزین مهدیشهر با سرمایهگذاری بخش خصوصی احداثشده و یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات ارزانقیمت دریافت کرده است.
افتتاح پروژههای گرمسار و آرادان با حضور استاندار سمنان
مدیرکل امور عشایری استان سمنان با اشاره به اینکه احداث منبع ذخیره آب در منطقه عشایری مهدیشهر بااعتبار ۱۶۱ میلیون ریال از دیگر پروژههای قابلافتتاح در این شهرستان است، بیان کرد: دو پروژه خط انتقال آب و ساخت منبع ذخیره در منطقه چاه بلوچ و بهسازی چشمه و ایجاد خط انتقال آب در سمنان به مناسبت دهه فجر افتتاح شد.
خادم درمجموع اعتبارات پروژههای عمرانی افتتاحی در سمنان را دو میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: سه پروژه در منطقه ییلاقی شهرستانهای گرمسار و آرادان قرار دارد که فردا با حضور استاندار بهصورت همزمان افتتاح میشوند.
وی از افتتاح پروژه بهسازی چشمه و انتقال آب در منطقه ییلاقی خاکآب از توابع روستای رامه بالا شهرستان آرادان خبر داد و گفت: ۳۰۰ میلیون ریال اعتبار برای احداث و تکمیل این پروژه هزینه شده است.
۴ پروژه در میامی افتتاح میشود
مدیرکل امور عشایری استان سمنان با اشاره به اینکه تأمین آب شرب عشایر در منطقه ناهار خوران بخش ایوانکی و احداث و تجهیز چاه در بخش مرکزی گرمسار قابلافتتاح است، یادآور شد: درمجموع ۹۲۰ میلیون ریال برای تکمیل این پروژهها هزینه شده است.
خادم در ادامه از افتتاح چهار پروژه بااعتبار ۸۵۷ میلیون ریال در میامی خبر داد و بیان کرد: پروژه بهسازی چشمه انتقال آب و احداث منبع ذخیره آب، دو پروژه بهسازی چشمه و احداث استخر ذخیره آب در منطقه نردین و لایروبی و حفر چشمه در منطقه کوهان از پروژههای افتتاحی این منطقه است.
وی با تأکید بر اینکه یک پروژه بهسازی چشمه و خط انتقال آب در بی ارجمند شهرستان شاهرود به مناسبت دهه فجر اجرایی میشود، تصریح کرد: یک هزار و ۲۰۰ میلیون ریال برای احداث این پروژه هزینه شده است.
مدیرکل امور عشایری استان سمنان در پایان خاطرنشان کرد: یک پروژه احداث منبع ذخیره آب و خط انتقال آب در بخش امیریه دامغان بااعتبار ۶۰۰ میلیون ریال نیز از دیگر پروژههای قابلافتتاح در ایام دهه فجر است.
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