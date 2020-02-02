به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی با تشریح فرآیند اجرایی مجامع استانی برای رسیدن به نامزدهای این شورا در سراسر کشور، اعلام امیدواری کرد فهرست ۳۰ نفره حوزه انتخابیه تهران ری شمیرانات اسلامشهر و پردیس نیز تا پایان این هفته نهایی شود.

وی گفت با بیان اینکه اولویت نخست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی نیازسنجی بر روی مطالبات مردم در شرایط وخیم اقتصادی کشور بوده است، افزود: چندین گروه متخصص اندیشگاهی و دانشگاهی از ماه‌ها قبل به سفارش شورای ائتلاف مطالعات مستقلی بر روی نیازهای مردم و مطالبات عمومی جامعه انجام داده و نتایج آن را در اختیار کمیته گفتمان و تولید محتوای شورا قرار دادند که بر این اساس «نجات اقتصاد ایران» در کانون و محور توجه نیروهای انقلاب اسلامی قرار گرفته است.

دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی ادامه داد: در این مطالعات علاوه بر نیازسنجی محتوایی روی نظرات و مطالبات مردم، مطالعات جامعی نیز در ۲۰۲ حوزه انتخابیه بر روی مدل رقابت‌های انتخاباتی صورت گرفت که با مراجعه به افکارسنجی عمومی و مراجعه به نظر نخبگان، بالغ بر ۲۵ مدل رقابت محلی و ملی شناسایی و استخراج شد که در دستور کار مجامع استانی و حوزه‌های انتخابیه نیروهای انقلاب اسلامی در سراسر کشور قرار گرفت.

سروری با تاکید بر منحصر بفرد بودن کار انجام شده در تاریخ فعالیت تشکیلاتی و انتخاباتی ایران اسلامی، از تشکیل بیش از ۸۰۰ مرتبه جلسات مجامع استانی و حوزه‌های انتخابیه، بیش از ۴۰۰ مطالعه محلی و ملی در حوزه‌های انتخابیه، انجام بیش از ۲۰۰ نظرسنجی محلی و بالغ بر ۱۰ نظرسنجی ملی به سفارش شورای ائتلاف نیروهای انقلاب خبر داد و افزود: با نهایی شدن نتایج این نیازسنجی‌ها، افکارسنجی ها و نظرسنجی‌ها، مشخص شد که در بیش از ۷۰% حوزه‌های انتخابیه محلی، نامزدهای مطرح معرفی شده به مجامع نیروهای انقلاب اسلامی، منطبق بر نیازهای مردم و دارای اقبال نسبتاً خوب و بالا در بین مردم آن حوزه‌ها بوده‌اند.

وی با بیان اینکه مدل فعلی در حال اجرا در شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با استفاده از تمام تجارب گذشته و در طول آنها برنامه ریزی و اجرا شده است، تاکید کرد: مسیر طی شده و در پیش رو کاملاً منطبق بر روش‌های پیشرفته علمی و دارای پیوست‌های مطالعاتی دقیق اجتماعی است. به طور مثال در حوزه انتخابیه تهران برای اولین بار فراخوان گسترده‌ای داده شد تا هر شخص حقیقی یا حقوقی در جبهه نیروهای انقلاب اسلامی بتواند نامزدهای مدنظر خود را به دبیرخانه تهران معرفی کند تا چتر شورای ائتلاف با جهشی کاملاً محسوس نسبت به گذشته کاملاً باز و فراگیر باشد.

دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اضافه کرد: در پی این فراخوان تعداد ۳۳۲ نفر که حدود ۵۰% بیشتر از پیش بینی خود ما بود معرفی شدند و پس از بررسی سوابق آنها مشخص شد که بسیاری از چهره‌های جوان و متخصص کمتر شناخته شده نیز در مظان انتخاب قرار دارند.

سروری در تشریح روند رسیدن به ۱۵۹ نفر اولیه در بررسی اولیه نامزدها اظهار داشت: پیش بینی اولیه ما آن بود که از حدود ۲۰۰ نفر معرفی شده به ۱۲۰ نفر و پس از آن با رای گیری از اعضای مجمع نیروهای انقلاب تهران به دو برابر نیاز یعنی ۶۰ نفر خواهیم رسید، ولی پس از معرفی بالغ بر ۳۰۰ نفر در فراخوان عمومی و با توجه به شایستگی‌های زیادی که طی اجرای روش شناخته شده و علمی کانون ارزیابی شایستگی و نیز بررسی دقیق رزومه‌ها با حدود ده شاخص اصلی و ده‌ها زیرشاخص به دست آمد تصمیم گرفته شد که امکان حضور در فرآیند از سایر افراد شایسته سلب نشود و لذا ۱۵۹ نفر به مجمع تهران معرفی شدند تا سه برابر ظرفیت یعنی ۹۰ نفر را به ائتلاف معرفی کنند.

وی درباره ترکیب اعضای مجمع تهران و نحوه رای دهی آنان اظهار داشت: با توجه به تمام سوابق فعالیت‌های محلی، اجتماعی، سیاسی در تهران، نزدیک به ۸۰۰۰ نفر به عنوان اعضای مجمع تهران به صورت پایین به بالا از مساجد، هیئت مذهبی و اصناف فعال در محلات و نمایندگان احزاب، اقشار، اقوام و اصناف انقلابی معرفی شدند که باز هم برای نخستین مرتبه در یک فرآیند کاملاً الکترونیکی و مبتنی بر فناوری اطلاعات، ثبت نام، احراز هویت، تخصیص و ایجاد دسترسی به اخبار و تحلیل‌ها و نهایتاً سامانه رای گیری صورت پذیرفت و ۹۰ نفر مرحله ماقبل آخر معین شدند.

دبیر شورای مرکزی ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی با بیان اینکه برای رسیدن به نحوه ترکیب بندی فهرست نهایی تهران نیز از مردم نظرسنجی کردیم، اظهار داشت: با مراجعه به ذائقه مردم تهران و اولویت‌های مورد نیاز مجلس از تهران، مقرر شد ۳ روحانی، ۶ خانم، ۸ چهره شناخته شده یا ۵۰ سال به بالا و ۱۳ چهره جوان و جدید ۴۹ سال به پایین در فهرست ۳۰ نفره قرار بگیرند که با احتساب جوانان احتمالی از میان روحانیون و زنان، به طور قطع ۵۰% فهرست نهایی ائتلاف شورای نیروهای انقلاب در تهران از جوانان و چهره‌های جدید خواهند بود که کاملاً در مسیر گام دوم انقلاب اسلامی قابل تطبیق و تحلیل است.

سروری در پاسخ به این سوال که نقش نامزدهای عضو شورای مرکزی ائتلاف در این فهرست بندی ها چیست؟ تاکید کرد: ازآنجاکه «شفافیت» و رعایت موضوع محوری «تعارض منافع» برای ائتلاف بسیار مهم بوده است، از همان زمانی که مشخص شد کدام یک از اعضای شورای ائتلاف قطعاً نامزد انتخابات از تهران است و صلاحیت او نیز احراز شده است، تمامی نامزدهای تهران از جلسات مربوط به تصمیم گیری در خصوص تهران کنار گذاشته شدند و مقرر شد که ۱۰ نفر دیگر از شخصیت‌های انقلابی و موجه با رای گیری باز از اعضای مجمع تهران انتخاب شوند و به جمع هیئت انتخاب فهرست تهران اضافه شوند.

وی اضافه کرد: این کار همزمان با انتخاب فهرست ۹۰ نفره صورت پذیرفت که جناب آقایان حجت الاسلام مسعود عالی، یاسر جبرائیلی، حجت الاسلام غلام رضا قاسمیان، حجت الاسلام حیدر مصلحی، نادر طالب زاده، منوچهر متکی، حجت الاسلام بی آزار تهرانی، کامران دانشجو، رضا روستاآزاد و سرکار خانم معصومه آباد انتخاب و به جمع اعضای غیرنامزد شورای مرکزی ائتلاف، برای تشکیل هیئت انتخاب فهرست تهران افزوده شدند.

دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با بیان آنکه برای نخستین بار به مناطق شهرری و اسلامشهر به عنوان کانون‌های پرجمعیت مردمی در حوزه انتخابیه تهران، هرکدام یک نامزد محلی در ۳۰ نفر نهایی اختصاص یافته است، افزود: در حال حاضر فهرستی ۹۰ نفره از نامزدهای مورد نظر مجمع مردمی نیروهای انقلاب اسلامی تهران در اختیار داریم که در روزهای آینده «هیئت انتخاب فهرست تهران» براساس تخصص‌های مورد نیاز فهرست برای مجلس و نیز سوابق انقلابی و اعلام مواضع آنها در مقاطع حساس انقلاب خصوصاً در چند سال گذشته به جمع بندی نهایی خواهد رسید.

سروری در پایان با بیان این مطلب که همه مطالب گفته شده شامل تنها ۲۰% فعالیت‌های دبیرخانه شورای ائتلاف است تاکید کرد: سایر بخش‌های این دبیرخانه نظیر گفتمان سازی، رسانه و فضای مجازی، تحلیل سیاسی و اتاق وضعیت، اعزام سخنران، سازماندهی اجتماعی، عملیات انتخابات، نظارت و بازرسی، تدوین برنامه‌های مجلس آینده و … در کمیته‌های تخصصی خود مشغول فعالیت هستند که نتایج آن به طور عمومی و کلی در اعلام مواضع اعضای شورا قابل مشاهده است و به طور خاص و تفصیلی نیز در برنامه‌های تدوین شده به اطلاع عموم خواهد رسید.