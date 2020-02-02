انتقال تونلی آب سد طالقان به تهران/ حادثه در کمین محیط زیست

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست کشور طی چند ماه گذشته خواستار ارائه سوابق بررسی طرح انتقال تونلی آب از سد طالقان به تهران شدند تا این طرح مجدد در کمیته ماده دو این سازمان بررسی شود. به همین دلیل هنوز نتیجه نهایی در این مورد مشخص نشده است.

مجید رحمانی رئیس اداره مهندسی و مطالعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز مرداد ماه سال جاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر دلیل طرح مسئله انتقال تونلی آب از سد طالقان در کمیته کشوری مذکور که در آن برای طرح‌های بزرگ تصمیم گیری می‌شود را ارسال نامه‌ای از سوی حفاظت محیط زیست استان البرز اعلام کرد و گفته بود؛ در این نامه به صراحت مخالفت ادارات کل حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز با انجام این طرح بیان شده است.

وی در ادامه به بروز حوادث برای عرصه‌های منابع طبیعی و محیط زیست استان البرز در پی اجرای طرح انتقال تونلی آب از طالقان به تهران اشاره کرد و گفته بود؛ ما با اجرای این طرح مخالف هستیم زیرا به جز ضرر چیزی برای استان البرز نخواهد داشت.

به گفته رئیس اداره مهندسی و مطالعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز طرح‌های بهتری مانند استفاده از لوله‌های قوی انتقال آب می‌تواند جایگزین این طرح تونلی شود که از دل شهر کرج نیز عبور نکند و بتوان برایش حریمی نیز تعریف کرد.

در ادامه برای پیگیری‌های بیشتر با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز گفتگویی ترتیب داده ایم که در ادامه می‌خوانید.

فردین حکیمی در پاسخ به این پرسش که آیا پافشاری محیط زیست برای جلوگیری از اجرایی شدن طرح انتقال تونلی آب از سد طالقان به تهران نتیجه داده است یا خیر؟ گفت: در این خصوص نیازمند بررسی‌های بیشتر هستیم تا با طرح در کمیته تخصصی محیط زیست کشور بهترین تصمیم گرفته شود. تاکنون هیچ تصمیمی در این باره اخذ و یا صادر نشده است.

وی با بیان اینکه طرح انتقال تونلی آب از سد طالقان به تهران مشمول انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی است، گفت: این مطالعات در سازمان حفاظت محیط زیست انجام شده حال باید در کمیته کشوری این موضوع با بررسی تمامی جوانب امر مطرح و در خصوص آن تصمیم گیری شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز گفت: به یقین تا تمامی جوانب کار در خصوص این طرح سنجیده نشود در این باره آن تصمیم گیری نمی‌شود، اما هیچ‌گونه تصمیم و مجوزی در مورد این طرح صادر نشده است که بتوانیم با قاطعیت آن را بیان کنیم.

وی تاکید کرد: محیط زیست به طرح انتقال تونلی آب از سد طالقان به تهران کارشناسانه می‌نگرد و با توجه به نتیجه مطالعات انجام شده در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد.