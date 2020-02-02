افتتاح و کلنگ زنی ۹ پروژه با اعتبار۸۰ میلیارد ریال در سروستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پورزارعی در دیدار با نماینده ولی فقیه در شهرستان با تبریک ایام پیروزی انقلاب، اظهار داشت: مردم عزیز ایران اسلامی چهار دهه تلاش، ایستادگی، استقلال، پیشرفت و آبادانی را تجربه کرده و پشت سر گذاشته‌اند و اینک در دهه پنجم انقلاب شکوهمند اسلامی با افتخار به گذشته، امیدوار به آینده هستند.

وی افزود: در اولین روز از دهه فجر و شروع جشن‌های چهل و یکمین بهار انقلاب جمع شده‌ایم تا تجدید میثاقی دوباره با آرمان‌های امام راحل عظیم الشان (ره) و رهبر کبیر انقلاب اسلامی داشته باشیم.

نماینده عالی دولت تدبیر و امید در شهرستان سروستان در ادامه سخنان خود با اشاره به حوادث تلخ و شیرین دی ماه، بیان کرد: شهادت، مزد زحمات سال‌ها مجاهدت و جان فشانی سردارعزیز حاج قاسم سلیمانی بود، بنده بارها این موضوع را گفته‌ام که خداوند شهادت وی را برای این برهه از زمان گذاشته بود تا صفوف مردم محکم ترو اتحاد و همبستگی ملی بیش از پیش فزونی یابد.

وی ادامه داد: سیلی سپاه به دشمن تا بن دندان مسلح نیز دندان شکن و موجب مباهات بود، منش جمهوری اسلامی هم این نیست که بخواهد کشته سازی کند و گرنه ایران هر نقطه‌ای که می‌خواست، در توانش بود که بزند.

فرماندار سروستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در دهه مبارک فجر ۹ پروژه با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال آماده افتتاح و کلنگ زنی است، تاکید کرد: البته پروژه‌های دیگری نیز در دست بررسی است، پروژه تولید آجر نسوز در شهرستان که فاز اول آن آماده شده که اگر زیر ساخت در اختیار آن قرار بگیرد پروژه بزرگی است، اشتغالزایی بسیار خوبی را به همراه دارد.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان سروستان با اشاره به انتخابات پیش رو، با بیان اینکه انتخابات سالم و قانونی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: امیدواریم در این انتخابات میدان رقابتی ایجاد شود که با حضور همه افراد و گروههای سیاسی که در چارچوب نظام هستند زمینه حضور مشارکت حداکثری فراهم شودو عذر و بهانه‌ای برای حضور نباشد.