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۱۳ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۳۵

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام:

۶۵۰۰میلیارد ریال پروژه در حوزه راه ایلام افتتاح و کلنگ زنی می شود

۶۵۰۰میلیارد ریال پروژه در حوزه راه ایلام افتتاح و کلنگ زنی می شود

ایلام-مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام گفت: طی دهه فجر شش هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال پروژه در حوزه راه استان افتتاح و کلنگ زنی می شود.

علی اصغر کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تکمیل و احداث ۸۴ کیلومتر بزرگراه و۲۰ کیلومتر راه اصلی، احداث و بهسازی ۱۲۶ کیلومتر راه روستایی، بهره‌برداری از اصلاح ۲۳ نقطه پر حادثه و ۱۴۰ کیلومتر روکش آسفالت، بهره برداری از ۱۲۱۰ واحد مسکن مهر سطح استان و افتتاح ۱۲ پروژه ساختمان عمومی و دولتی جمعاً به ارزش ۶,۵۵۰ میلیارد ریال از برنامه‌های این اداره کل در دهه مبارک فجر و سفر ریاست جمهور به استان ایلام است.

وی تصریح کرد: در سفر ریاست جمهور به استان ایلام همچنین عملیات اجرایی اتصال استان به شبکه ریلی به طول ۱۷ کیلومتر از سمت اسلام آباد غرب آغاز می‌شود.

وی افزود: همچنین عملیات احداث ۸۳۳۵ واحد مسکونی در طرح اقدام ملی مسکن و اقدام جهت احداث آزاد راه پل زال- دهلران- مرز چیلات را از دیگر برنامه‌های این اداره کل در دهه مبارک فجر و سفر ریاست جمهور است.

کد مطلب 4841994

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