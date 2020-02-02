به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صالح امروز یکشنبه ۱۳ بهمن ۹۸ در نشست خبری خود با خبرنگاران اظهار داشت: از سال ۸۰ تاکنون، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان واگذاری به قیمت روز واگذاری انجام شده که از این میزان، تنها ۸ یا ۹ واگذاری به ارزش ۵ هزار میلیارد تومان با چالش مواجه بوده است؛ پس این آمار نشان می‌دهد که بالای ۹۵ درصد واگذاری‌ها، موفق بوده است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: دیدگاه عامه مردم این اعداد را تأیید نمی‌کند و افکار عمومی به دلیل حاشیه‌هایی که از سال گذشته، دامن‌گیر خصوصی‌سازی شده است، نسبت به این امر بدبین هستند؛ در حالیکه این نگرش متفاوت با عملکرد ما است.

وی با بیان اینکه شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی هر نوع واگذاری در دستور کار ما قرار دارد، گفت: یکی از شروط رقابتی شدن این است که کسی رانت اطلاعاتی نداشته باشد که بر این اساس، سازمان خصوصی‌سازی را اتاق شیشه‌ای خواهیم کرد و به هیچ‌عنوان اطلاعات محرمانه‌ای در سازمان نخواهیم داشت و تمام اطلاعات را افشا می‌کنیم و به صورت آزاد و یکسان در اختیار تمام مردم قرار می‌دهیم.

صالح ادامه داد: اطلاعات مربوط به تمام واگذاری‌ها، مصوبات هیأت واگذاری، نحوه قیمت‌گذاری کارشناسان رسمی دادگستری، آگهی‌ها و نحوه انتخاب برندگان به صورت شفاف روی سایت سازمان خصوصی‌سازی بارگذاری خواهد شد و در ابتدا نیز آن ۹ واگذاری پرچالش را شفاف اعلام خواهیم کرد.

معاون وزیر اقتصاد افزود: همچنین اطلاعات مربوط به مجموع واگذاری‌های امسال و سال آینده، به تفکیک استان و شهرها به صورت شفاف اعلام خواهد شد.

صالح تصریح کرد: روش مذاکره را از فرآیند واگذاری حذف می‌کنیم و این فرآیند به بازار سرمایه منتقل خواهد شد.

وی با بیان اینکه در مورد اهلیت‌سنجی به ما انتقاد وارد می‌شد، افزود: از سویی دیگر برای اهلیت‌سنجی مشتریان، آئین‌نامه‌ای را در هیأت واگذراری تصویب کردیم تا بر اساس این آئین‌نامه، اهلیت‌سنجی به درستی انجام شود و به صورت سلیقه‌ای نباشد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه هدف بعدی ما توسعه بازار سرمایه از طریق فعالان است، گفت: از شورای هماهنگی سران قوا اجازه‌ای برای راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه گذاری معامله‌پذیر جهت واگذاری ۲۰ هزار میلیارد تومان، دریافت کرده و موضوع را در دستور کار داریم تا از طریق ثبت‌سفارش، بخشی از دارایی‌ها در اختیار مردم قرار دهیم. فرایند کار هم که با هماهنگی سازمان بورس انجام شده به این صورت است که کد ملی افراد جایگزین کد بورسی شأن خواهد شد و تا دو میلیون تومان نیز تخفیف قائل می‌شویم.

وی افزود: پیش‌بینی این است که ۴ الی ۵ میلیون نفر از آحاد مردم را با سرمایه‌های خرد وارد بورس کنیم؛ ضمن اینکه هم اهلیت مدیریتی و هم اهلیت مالی به صورت توأمان در دستور کار برای بررسی قرار می‌گیرد.

صالح اظهار داشت: همچنین در نظر داریم به جای اینکه حلقه‌ها یکی یکی واگذار شوند، مجموعه شرکت مادرتخصصی را در بورس پذیرش کنیم؛ حتی اگر شرکت واگذار هم نشود اما ملزم می‌شود که بر اساس رفتار حرفه ای بورس پیش رود به گونه‌ای که هم صلاحیت مدیران به درستی تعیین می‌شود یعنی اینکه مدیران متخصص انتخاب می‌شوند و هم اینکه شفاف سازی هلدینگ های بزرگ دولتی کلید می خوردو اطلاعات این شرکت‌ها روی تابلوی بروس بارگذاری می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر الزامی برای داشتن مدیریت حرفه ای نداریم، تصریح کرد: برای این کار، در حال دنبال کردن مباحث قانونی در دولت هستیم و تا پایان سال مذاکرات را به پایان می‌رسانیم.

رئیس سازمان خصوصی سازی در ادامه درباره زمان تعیین تکلیف شرکت دشت و صنعت مغان، گفت: وضعیت این شرکت در مرجع دعاوی یعنی هیأت داوری به ریاست قاضی قوه قضائیه در حال رسیدگی است و ما منتظر رأی نهایی هیأت داوری هستیم.

واگذاری استقلال و پرسپولیس چه شد؟

وی در مورد اینکه واگذاری استقلال و پرسپولیس، اظهار داشت: یکی از آسیب‌هایی که تاکنون در فرآیند خصوصی‌سازی داشتیم این بود که بنگاه‌هایی را واگذار کردیم که آماده‌سازی ابتدایی نکرده بودیم. باید برای بخش خصوصی احترام قائل شویم. اگر دولت نتواند یک بنگاه را اداره کند، چگونه باید از بخش خصوصی توقع داشته باشیم که این کار را انجام دهد.

وی با تاکید بر این‌که دو باشگاه استقلال و پرسپولیس سرمایه ملی هستند، افزود: در شرایطی می‌خواستیم این باشگاه‌ها را واگذار کنیم که زمین چمن و ورزشگاه نداشتند. دلیل این‌که این دو باشگاه امسال واگذار نمی‌شوند این بود که باید آماده‌سازی شودند و اطلاعاتشان شفاف شود؛ در این راستا جلسات زیادی با وزیر ورزش و جوانان داشتیم و در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم تا ابهام در بدهی و سازوکار این دو باشگاه وجود دارد، نمی‌توان آنها را واگذار کرد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با تاکید بر این‌که دو باشگاه استقلال و پرسپولیس چند سالی است که در فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری قرار دارند، گفت: در برهه‌ای از زمان قرار بود برند دو باشگاه یا برند یا ورزشگاهی که قرار بود به باشگاه‌ها داده شود واگذار شوند و موضوع واگذاری شرکت مطرح نبود اما در نهایت قرار شد دو شرکت فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس در بازار دوم فرابورس عرضه شوند.

صالح تاکید کرد: یک شرکت برای عرضه در فرابورس باید اصلاح ساختار مالی شود. این در حالی است که دو شرکت استقلال و پرسپولیس زیان انباشته دارند و قرار است از طریق اصلاح ساختار مالی از تجدید دارایی‌ها این زیان برطرف شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر مصوبه هیأت وزیران از سال ۱۳۹۱ که قرار بود برمبنای آن دو ورزشگاه به استقلال و پرسپولیس داده شود نیز اجرا نشده بود. البته برای واگذار کردن دو ورزشگاه کارشناسان برای ثبت در دفاتر مشغول ارزیابی هستند و احتمالاً تکلیف پرسپولیس تا آخر هفته مشخص می‌شود و وضعیت استقلال نیز در حال بررسی است.

رئیس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: علائم تجاری برای پرسپولیس در طبقات ۴۵ گانه به ثبت رسیده و کارشناسان برای ارزیابی علائم تجاری تعیین شدند. اگر این موضوع در دفاتر شرکت ثبت شد افزایش سرمایه نیز صورت می‌گیرد. البته باشگاه پرسپولیس در سال گذشته سودآور بوده است. همچنین صورت‌های مالی دو شرکت قبل از پذیرش نباید مردود باشد که نیست.

واگذاری سرخابی‌ها در ۶ ماه اول سال ۹۹

معاون وزیر اقتصاد در ادامه از واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ خبر داد و گفت: بعد از حسابررسی داخلی و تشکیل کمیته حسابررسی دو باشگاه در شش ماهه اول سال آینده پذیرش می‌شوند. البته باید مجمع دو تیم تشکیل شود و امیدواریم این مجامع قبل از عید برگزار شود.

وی در مورد اخباری مبنی بر این‌که امضای قرارداد باشگاه پرسپولیس با اسپانسر تخلف بوده است، اظهار داشت: شرکت پرسپولیس قبل از امضای قرارداد پیش‌نویس را برای وزیر ورزش و جوانان و وزیر ورزش برای سازمان خصوصی سازی فرستاد. ما تاکید داشتیم که قرارداد پنج ساله، سه ساله شود، زیرا برای عرضه در فرابورس این مدت باید سه سال بود. البته نظر باشگاه پنج سال بود که بعداً به سه سال تغییر دادند. البته موارد دیگری هم مدنظر سازمان بود که بعضاً اصلاح شد اما بندهایی هم بود که قبل از این‌که اصلاح شود شرکت پرسپولیس قرارداد را امضا کرد و دیگر امکان اصلاح آن وجود نداشت.

آزادسازی سهام عدالت در آبان ماه ۹۹

رئیس سازمان خصوصی‌سازی همچنین درباره زمان آزادسازی سهام عدالت، گفت:: ۲۶ هزار میلیارد تومان سهام عدالت برای بیش از ۴۹ میلیون نفر وجود دارد اما باید توجه داشت که ارزش سهام برای همه مشمولین به یک میزان نیست. ارزش سهام یک میلیونی اکنون بیش از شش برابر شده است. تاکنون چندین جلسه برگزار کردیم تا سهام عدالت طوری آزادسازی شود که مردم بتوانند مدیریت کنند و زمانی که این آزادسازی صورت گرفت بازار بورس را بهم نریزد. چارچوب بحث نهایی شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه رهبری در ابتدا خواستار تشکیل سهام عدالت بودند، در این راستا رئیس جمهور و وزیر اقتصاد به مقام معظم رهبری برای کسب اجازه ایشان نامه نوشته‌اند و ما منتظر پاسخ این نامه هستیم یعنی ممکن است اصلاً به مجلس شورای اسلامی نرسد و از طریق اجازه‌نامه مقام معظم رهبری این کار را انجام دهیم.

صالح اضافه کرد: سازوکار در قالب شرکت‌های سرمایه گذار استانی یا صندوق‌های سرمایه گذاری معامله‌پذیر و منطقه‌ای انجام خواهد شد. اگر تا پایان سال اجازه رهبری را کسب کنیم تا پایان آبان‌ماه سال آینده سهام عدالت را آزادسازی خواهیم کرد.

واگذاری ۶ هزار میلیارد تومانی در دو ماه

وی در ادامه با بیان این‌که در بهمن‌ماه بالغ بر ۵,۰۰۰ میلیارد تومان عرضه صورت می‌گیرد، گفت: بیمه البرز ۳۷۰ میلیارد تومان، بیمه اتکایی ایرانیان ۱۷۰ میلیارد تومان، پالایشگاه لاوان ۱۱۰۰ میلیارد تومان، پالایشگاه تبریز ۳,۲۰۰ میلیارد تومان و غیره آگهی شده است. به طور کلی در بهمن‌ماه و اسفندماه نزدیک ۶,۰۰۰ میلیارد تومان عرضه از طریق بازار سرمایه خواهیم داشت.

رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان این‌که تاکنون واگذاری‌ها به دو طریق واگذاری به مردم و رفع دیون بوده است، توضیح داد: از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، ۹۱ هزار میلیارد تومان واگذاری به مردم بوده و مابقی در قبال طلبکاران دولت واگذار شده است. در واقع واگذاری سهام به طلبکاران دولت ۳۱ میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.

واریز سود سهام عدالت از سوم اسفندماه

وی در ادامه در مورد میزان سود سهام عدالت، گفت: تا پایان هفته آینده میزان وصولی سود سهام عدالت مشخص می‌شود و به دلیل عدم ایجاد شبهه انتخاباتی به جای یکم اسفند ماه، واریزی‌ها از سوم اسفندماه با اولویت مشمولین کمیته امداد و بهزیستی صورت خواهد گرفت.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه واریز سود به همه افرادی که شماره شبای خود را ثبت کرده‌اند صورت می‌گیرد، تصریح کرد: حدود پنج میلیون نفر از سهامداران هنوز شماره شبای خود را وارد نکرده‌اند که اگر می‌خواهند سود را بگیرند باید قبل از عید شماره شبای خود را ثبت کنند. برای این منظور از بانک‌ها هم کمک گرفته‌ایم تا اگر مشمولین سهام عدالت در بانک‌ها حساب دارند شماره شبای آنها را برای ما بفرستند.

صالح گفت: در سال ۱۳۹۵ برای سهام یک میلیون تومانی ۱۵۰ هزار تومان واریز و پیش‌بینی می‌شود میزان سود امسال برای سهام یک میلیون تومانی از ۲۰۰ هزار تومان هم بیشتر باشد.

هپکو بعد از بازسازی، واگذار می‌شود

وی همچنین در مورد واگذاری هپکو، اظهار داشت: هپکو در نهایت به دولت بازگشت و در حال آماده‌سازی برنامه بازسازی ساختاری آن هستیم. هپکو در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد و بخشی از مشکلات آن از جمله مشکلات بازنشسته‌ها را حل خواهیم کرد. بعد از این‌که هپکو بازسازی ساختاری شد واگذار می‌شود و حداقل دو سال زمان نیاز دارد.

رئیس سازمان خصوصی سازی در مورد آذرآب نیز گفت: واگذاری آذرآب در مجموعه سازمان خصوصی سازی دنبال نمی‌شود و سهام اکثریتی آن در اختیار بانک کشاورزی است.