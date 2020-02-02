به گزارش خبرنگار مهر، زهرا صدراعظم نوری در جریان بررسی لایحه عوارض نرخ ورودی پارکینگ‌ها پیشنهادی را مطرح کرد.

وی گفت: به جای آنکه در این لایحه ذکر شود که شهرداری تهران «موظف است» به کمک به پلیس راهور از محل درآمدهای حاصل از نرخ ورود به پارکینگ «مجاز است» ذکر شود تا برای شهرداری در هر شرایطی الزام ایجاد نکند.

همچنین در ادامه نوری در موافقت با پیشنهاد بهاره آروین مبنی بر کمک ٥ درصدی از محل درآمدهای پارک حاشیه‌ای به همه بازیگران ناظر بر اجرای آن نه فقط پلیس راهور گفت: باید به شهرداری در اختصاص این ۵ درصد اعتماد کنیم و به جای آن گزارش سه یا شش ماهه از شهرداری بخواهیم.

در نهایت هر دو پیشنهاد با اکثریت آرا به تصویب رسید.