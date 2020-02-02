دشمن دنبال ناامید کردن مردم است/ قدرت تاثیرگذار منطقه هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین جشنواره حضرت علیاکبر(ع) جوان سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح امروز یکشنبه ۱۳ بهمن با شعار «جوان سرباز؛ امنیت، مهارت و رونق تولید» در سالن پنجم آذر سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد.
در این مراسم حجتالاسلام عباس محمد حسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، امیر سرتیپ دوم ابوالفضل سپهریراد معاون هماهنگ کننده نیروی پدافند هوایی ارتش، امیر دریادار حمزهعلی کاویانی معاون هماهنگکننده نیروی دریایی ارتش، امیر ابراهیم گلفام جانشین اداره تبلیغات و فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح حضور داشتند.
امیر ابوالفضل سپهریراد در این مراسم طی سخنانی اظهار داشت: امام خمینی(ره) برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، روحیه خودباوری، استقلال و عزت را به ارمغان آورد.
وی خطاب به سربازان جوان حاضر در این مراسم گفت: شما جوانان میداندار اصلی گام دوم انقلاب اسلامی هستید و جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی در دهه پنجم جمهوری اسلامی ایران را شما رقم خواهید زد.
معاون هماهنگ کننده نیروی پدافند هوایی ارتش با بیان اینکه لباس سربازی لباسی شکوهانگیز و پرافتخار است، افزود: سربازان نقش پررنگی در تامین امنیت برای مردم کشور دارند.
امیر سپهریراد با بیان اینکه فلسفه خدمت سربازی بنا به دستور قرآن کریم «آمادگی برای جهاد و مقابله با هر گونه تهدید» است، عنوان کرد: امروز شکل و ماهیت تهدیدات تغییر کرده است و تهدیدات به صورت فراگیرتر از گذشته قصد نفوذ به افکار ما را دارند و بر همین اساس نگاه ما به سرباز و سربازی هم باید مبتنی بر مقتضیات زمانه و شرایط روز باشد.
وی با بیان اینکه اقتدار حقیقتی است که امنیت و آرامش مردم را در برابر توطئههای دشمن برآورده میکند و این اقتدار مجموعهای از سلاحها و روحیه بالای رزمندگان را میطلبد، تاکید کرد: امنیت با وابستگی به قدرتهای غیرخدایی، رابطه معکوس دارد و کشورهای وابسته به قدرتهای شرق و غرب هیچگاه طعم شیرین استقلال و آزادی واقعی را نخواهند چشید.
معاون هماهنگکننده نیروی پدافند هوایی ارتش ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران امروز با آرمانهای متعالی خودش همانند استخوانی در گلوی قدرتهای جهانخوار باعث خفگی آنها و از سوی دیگر باعث امید ملتهای مسلمان و آزادیخواه شده است.
امیر سپهریراد با بیان اینکه نیروهای مسلح ما با اتکا به نیروی جوان داخلی و با تکیه بر ظرفیتهای داخلی، در تامین بسیاری از نیازهای نیروهای مسلح به خودکفایی رسیدهاند، گفت: امروز تجهیزات مدرن نیروهای مسلح مرزهای دانش را درنوردیدهاند.
وی افزود: اگر در گذشته دشمن خیال میکرد میتواند با یک عملیات نظامی در صحرای طبس کار نظام ما را تمام کند، امروز میبینیم که آنها برای تامین امنیتشان در خلیج فارس یارکشی میکنند و ضمن اعمال فشار حداکثری بر ما، به دنبال تشکیل ائتلاف هستند.
معاون هماهنگکننده نیروی پدافند هوایی ارتش با بیان اینکه ما امروز یک قدرت تاثیرگذار منطقهای هستیم، افزود: دشمن به دنبال بیانگیزه و ناامید کردن سرمایههای انسانی ما و نفوذ در صف یکپارچه مردم ماست و در این رهگذر، بیشترین فشار دشمن از طریق فضای مجازی است.
امیر سپهریراد با بیان اینکه روزگاری ما توان تولید سیم خاردار هم نداشتیم اما امروز جهان مبهوت قدرت نظامی ماست، گفت: روزگاری ما در استفاده از آرپیجیها دچار مشکل بودیم ولیکن امروز با استفاده از تجهیزات بومی به دنبال تثبیت حقانیت نظام جمهوری اسلامی ایران هستیم.
وی ادامه داد: اگر جوانان امروز در میدانهای علمی و ورزشی مدالهای رنگین دریافت میکنند، به خاطر محصول پرکشیدن جوانان دیروز در میدانهای مین و از دست دادن سر و گردنهاست. اگر امروز دیپلماتهای ما در مذاکرات خود با خارجیها قدمهای استواری برمیدارند، به خاطر آن هزاران پایی است که در جنگ تحمیلی قطع شد.
معاون هماهنگکننده نیروی پدافند هوایی ارتشدر پایان گفت: دهه هفتادیها که افسران جوان جنگ نرم هستند، امروز باید مسلط به سلاح علم و ایمان باشند.
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