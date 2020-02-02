۹۶۰۰ ویژه برنامه فرهنگی فجر در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد محمدرضایی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به دستاوردهای انقلاب اسلامی در کشور اشاره کرد و گفت: در شرایطی به پیشرفت‌ها دست یافتیم که دنیا ما را تحریم کرده بود و باید قدر این دستاوردها را بدانیم.

وی با اظهار اینکه شرایط بعد و قبل از انقلاب اسلامی باید مقایسه و بازگو شود، تصریح کرد: باید ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی را تبلیغ و معرفی کنیم زیرا انقلاب اسلامی سبب شد تا هویت از دست رفته، بازیابی شود.

وی افزود: به رغم پیشرفت در همه زمینه‌ها اما در حوزه اقتصادی دارای مشکل و عقب هستیم و برای اینکه در این حوزه نیز به توسعه یافتگی برسیم باید به اصل انقلاب رجعت کنیم.

جانشین فرمانده سپاه کربلا، خودتحریمی توسط نظام بانکی کشور را از جمله مسائل و مشکلات برشمرد و گفت: همچنین خودتحریمی توسط برخی رسانه‌ها، برخی وعاظ و استادان دانشگاه باید برداشته شود و ارزش و دستاوردهای انقلاب اسلامی را معرفی کنیم.

سرهنگ رضایی با اشاره به سابقه درخشانی موجود در کشور و ملت تصریح کرد: برای ساختن ایران در همه زمینه‌ها باید به توانمندی‌های داخلی توجه کنیم و دهه فجر فرصتی برای پاسداشت ارزش‌ها و تجدید بیعت با شهدا، امام راحل و مقام معظم رهبری برای ادامه مسیر تعالی بخش است.

جانشین فرمانده سپاه کربلا با اظهار اینکه مردم ما دارای بصیرت هستند، تاکید کرد: تا وقتی شاهد همراهی مردم در همه زمینه‌ها هستیم، نگران آینده انقلاب نخواهیم بود.

سرهنگ رضایی به اهم برنامه‌های دهه فجر که قرار است توسط سپاه و بسیج در استان اجرا شود، اشاره و اضافه کرد: در این ایام بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ ویژه برنامه شامل دو هزار و۲۳۸ یادواره شهید، برگزار می‌شود زیرا تقویت روحیه ایثار و شهادت از جمله مؤلفه‌های قدرت به شمار می‌رود.

جانشین فرمانده سپاه کربلا با اظهار اینکه دو هزار یادواره شهید با عنوان لاله‌های روشن در مدارس استان برگزار می‌شود، گفت: همچنین هزار و ۸۷۶ برنامه مسابقات ورزشی، ۲۸۴ اردوی جهادی در مناطق محروم، افتتاح ۱۳ پایگاه مقاومت، ۵ سالن ورزشی در مناطق مختلف استان افتتاح می‌شود.

وی اجرای ۸۵ پروژه محرومیت زدایی و عمرانی، ۲۷ طرح اقتصاد مقاومتی، سه هزار و ۵۱۵ نشست بصیرتی و فرهنگی، دو هزار و ۶۷۰ برنامه دیدار از خانواده معظم شهیدان و ۸۷۴ برنامه دیدار با ایثارگران از جمله برنامه‌ها برشمرد و گفت: ۳۶۴ نمایشگاه فرهنگی، ۱۴۵ نمایشگاه هنری و ۹۴ نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در استان برپا می‌شود.